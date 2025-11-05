Crescimento da GenAI impulsiona migração para a nuvem no Brasil com a AWS

Empresas no Brasil estão acelerando a transformação digital ao incorporar Inteligência Artificial Generativa (GenAI) em seus processos, com o auxílio de ferramentas da AWS e de seus parceiros de ecossistema, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025 para o Brasil revela que as empresas estão expandindo o uso de soluções da AWS, como Amazon Bedrock, Amazon Q e Amazon Nova, para melhorar a eficiência, a produtividade e a inovação. À medida que as organizações evoluem das migrações tradicionais para a nuvem em direçãoàmodernização nativa da nuvem, elas investem em transformação de dados e desenvolvimento de habilidades para viabilizar a adoção bem-sucedida de IA, frequentemente com o auxílio de fornecedores de serviços.

“O ritmo de adoção da IA ??no Brasil mostra como as empresas estão transformando suas operações e desvendando novas oportunidades de negócios”, disse Anay Nawathe, líder de entrega em nuvem da ISG para as Américas. “Em 2026, as organizações buscarão passar da experimentação para a escalabilidade,àmedida que as soluções da AWS amadurecerem e o ecossistema desenvolve capacidades locais mais robustas.”

A modernização abrangente da nuvem está se consolidando como uma estratégia definidora em grandes empresas brasileiras, segundo o relatório. Muitas empresas que antes dependiam de abordagens simples de migração do tipo lift-and-shift agora estão reconstruindo seus aplicativos usando microsserviços, bancos de dados gerenciados e práticas de DevOps para obter maior escalabilidade e desempenho. O setor de tecnologia lidera essa tendência e a adoção bem-sucedida de GenAI em suas operações. Ferramentas de GenAI, como o Amazon Q Developer, estão ajudando as equipes a automatizar a refatoração e a documentação de código, reduzindo a complexidade e acelerando os prazos de modernização, afirma o relatório.

Empresas de diversos setores estão adotando soluções de nuvem verticais baseadas na AWS, o que as livra da necessidade de construir ambientes de nuvem do zero. Fornecedores com aceleradores pré-configurados, melhores práticas da AWS e conhecimento das regulamentações locais e do setor ajudam as empresas a inovar mais rapidamente. Organizações do setor financeiro e de outros segmentos estão utilizando os serviços especializados de dados e análises da AWS para lançar novos produtos digitais com maior agilidade e melhorar a capacidade operacional.

A modernização de dados está se consolidando como um elemento crucial para o sucesso das implementações de GenAI no Brasil, segundo o relatório. Muitas empresas estão reformulando arquiteturas legadas e construindo ambientes de dados modernos com data lakes, pipelines de integração e frameworks de qualidade para garantir escalabilidade e confiabilidade. Essas bases sustentam casos de uso de GenAI, como otimização de fluxo de trabalho, análise preditiva e engajamento do cliente. Empresas que adotam modelos robustos de governança de dados estão obtendo insights mais precisos e um retorno sobre o investimento mais rápido.

“A busca por aproveitar a GenAI está moldando a forma como as empresas brasileiras modernizam seus aplicativos e gerenciamento de dados”, disse Adriana Frantz, autora principal do relatório. “Os fornecedores apoiam essa evolução com ferramentas e metodologias especializadas baseadas na AWS para ajudar os clientes a implantar IA com eficácia.”

O relatório também explora outras tendências no ecossistema da AWS no Brasil, incluindo o crescimento da modernização de mainframes, auxiliada pela GenAI, e os primeiros experimentos com agentes de IA para automatizar e orquestrar fluxos de trabalho.

Para obter mais informações sobre os desafios relacionadosànuvem eàIA que as empresas no Brasil enfrentam, além das recomendações da ISG para superá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 44 fornecedores em cinco quadrantes: AWS Professional Services, AWS Managed Services, AWS Enterprise Data Modernization and AI Services, AWS SAP Workloads e AWS Brazil Public Sector — Technology Services.

O relatório nomeia Accenture, Capgemini, Compass UOL e dataRain como líderes em quatro quadrantes cada. BRLink, Claro Empresas, Darede, Dedalus, Logicalis e TIVIT são citadas como líderes em três quadrantes cada. BRQ e T-Systems são nomeadas como líderes em dois quadrantes cada. A3Data, CI&T, Extreme Group, G&P, GFT, MadeInWeb, MIGNOW, Nextios, ST IT Cloud e Valcann são citadas como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a NTT DATA é reconhecida como uma Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em dois quadrantes. A Darede e a Kyndryl são reconhecidas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em CI&T, Claro empresas, Compass UOL, Darede, Dedalus, ST IT Cloud, TIVIT e UPD8.

Na área de experiência do cliente, a LTIMindtree foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2025 entre os LTIMindtree. A empresa obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens™ Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens™, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica centrada em IA. Uma parceira confiável para mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais que agora está na vanguarda da alavancagem da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, conhecimento profundo dos ecossistemas de fornecedores e a expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

