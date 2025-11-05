ID5 adquire TrueData, unindo forças para criar a solução de identidade mais abrangente para publicidade digital

ID5, líder de mercado em prover identificação para publicidade digital, anunciou hoje a aquisição da TrueData, uma empresa de ponta dos EUA de gráficos de identidade. O negócio representa um grande passo em sua estratégia de crescimento, que reforça significativamente sua presença nos EUA e expande o valor que pode oferecer a parceiros a nível mundial.

A ID5, reconhecida como líder mundial no segmento de identidades alternativas, consolidou uma forte presença nos EUA, país que concentra a maior parte de seus clientes e receitas. Ao integrar o gráfico da TrueData, a empresa expande suas operações nos EUA e intensifica sua tecnologia de Identidade Adaptativa com novos conjuntos de dados e experiência. A combinação do gráfico e da experiência da TrueData com a ID5 Graph, conforme a GDPR, e sua identidade alternativa escalável cria uma proposta única no mercado, conectando dados offline com o maior alcance online para otimizar o reconhecimento, a ativação e a mensuração em todos os canais.

“A ID5 já é amplamente reconhecida como líder em fornecer identidade universal. Ao incorporar a experiência da TrueData, expandimos nossas capacidades e o escopo de serviços que podemos oferecer a nossos clientes e parceiros", disse Mathieu Roche, Cofundador e Diretor Executivo da ID5. "Esta aquisição fortalece nossa presença e nossa capacidade de atender ao mercado dos EUA, ao nos posicionar como o parceiro internacional de identidade com foco em privacidade que o setor precisa."

Muitas empresas já utilizam os produtos da ID5 e da TrueData de modo independente. A fusão irá reunir estas ofertas em uma solução unificada, eliminando complexidades e agregando ainda mais valor aos clientes em comum. Ao combinar tecnologias e presenças complementares, a ID5 irá lançar no mercado a solução de identidade mais completa do setor.

Como parte da aquisição, Scott Conine, Diretor Executivo, e Jon Durkee, Presidente e Diretor de Operações da TrueData, irão se uniràequipe executiva da ID5 como Conselheiro Estratégico e Diretor de Receita, respectivamente.

"Nossas empresas compartilham o mesmo propósito e operam com os mesmos valores de neutralidade e cooperação", disse Scott Conine, Diretor Executivo da TrueData. "Esta é uma verdadeira união de forças, ao reunir produtos, equipes e culturas complementares para criar um parceiro de identidade mais completo ao ecossistema."

"A ID5 vem liderando consistentemente o caminho na redefinição da identidade para publicidade digital", disse Sanja Partalo, Cofundadora e Sócia-Diretora na S4S Ventures e Membro de Conselho na ID5. "Esta aquisição acelera a missão da ID5, ao expandir sua presença mundial e reforçar sua posição como parceira de identidade preferencial para o ecossistema. Estamos orgulhosos de apoiar uma equipe que continua impulsionando um progresso significativo para o setor."

"Já vi o quão poderosos podem ser os produtos da TrueData para impulsionar os resultados dos clientes em todo o ecossistema de publicidade", disse Jodi Sherman Jahic, Cofundadora e Sócia-Diretora da Aligned Partners e Membro de Conselho da TrueData.“Unir forças com a ID5 abre portas para soluções exclusivas e cria uma líder mundial em identidade, acelerando o crescimento para clientes, parceiros e funcionários de ambas as empresas."

Após a aquisição, as empresas resultantes da fusão irão operar sob a marca ID5 e serão orientadas por seus princípios de privacidade e estruturas de governança já estabelecidos. A equipe combinada com cerca de 80 funcionários na América do Norte, Europa e Ásia fortalece a capacidade da ID5 de atender clientes em todo o mundo, garantindo experiência local, suporte mais ágil e maior impacto.

(Nota: A Progress Partners atuou como empresa de consultoria financeira exclusiva da TrueData nesta transação.)

Sobre a ID5

A ID5 redefine a identidade para publicidade digital, ao criar soluções onde privacidade e segmentação funcionam em sincronia. Sua tecnologia de Identidade Adaptativa aprende e se ajusta, garantindo reconhecimento perfeito em diferentes propriedades de mídia, dispositivos e canais. Isto permite que os proprietários de mídia gerem receita sustentável, possibilita que os anunciantes entreguem resultados mensuráveis ??e ajuda as plataformas a maximizar o valor de dados e inventário. Fundada em 2017 por especialistas do setor, a ID5 impulsiona o futuro da identidade ao conectar, evoluir e capacitar o ecossistema da publicidade digital.

Sobre a TrueData

A TrueData é líder em resolução independente de identidade, oferecendo soluções de enriquecimento de dados e resolução de identidade para clientes com foco em segmentação sem cookies em grande escala. O gráfico de identidade da TrueData conecta pessoas e famílias a seus dispositivos digitais. Como parceira de confiança das maiores empresas de dados corporativos do mundo, a TrueData continua desenvolvendo soluções centradas na privacidade que ajudam os clientes a alcançar suas metas de segmentação.

