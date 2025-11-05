Chongming Sedia Corrida de Ciclismo Feminino de Elite

XANGAI, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Tour 2025 na Ilha de Chongming, parte do UCI Women's WorldTour, teve início na ilha ecológica de categoria internacional de Xangai, reunindo ciclistas de elite, ciclistas amadores e fãs em uma celebração de três dias de esporte, sustentabilidade e cultura local.

Para um Snippet de Mídia deste comunicado, clique no link.

Coorganizada pela Union Cycliste Internationale (UCI), pela Administração Geral do Esporte da China e pelo Governo Popular Municipal de Xangai, a corrida foi organizada pela Associação Chinesa de Ciclismo, pela Administração de Esportes de Xangai e pelo Governo Popular do Distrito de Chongming.

A única corrida feminina de estrada de vários dias na China, o WorldTour é um dos eventos mais emblemáticos do ciclismo, juntamente com o Tour de France, o Giro d'Italia e a Vuelta a España. Este ano, 108 ciclistas de elite de 18 equipes - cinco equipes do WorldTour, duas equipes profissionais e 11 equipes continentais - estão competindo nas estradas panorâmicas da ilha.

Corrida no Paraíso Ecológico de Xangai

A rota de 2025 se estende por Chongming, passando por pântanos, fazendas e reservas costeiras. Além de se esforçarem pela vitória, as ciclistas também apreciarão o charme rural, a vitalidade ecológica e a riqueza cultural da ilha - uma vitrine viva da crescente reputação de Chongming como ilha ecológica de categoria internacional.

A Primeira Etapa realizada na terça-feira (14 de outubro), Etapa Chongxi, cobriu 108,6 quilômetros, partindo do Parque da Nova Cidade de Chongming, passando por pontos de referência como a Área Cênica do Lago das Pérolas de Xisha e Guangming Tianyuan. A etapa contou com uma subida e dois pontos de sprint, testando a resistência e a estratégia das ciclistas.

A Segunda Etapa, na quarta-feira, percorre 128,6 km a leste através do Changxing Island Country Park e através da Ponte do Rio Yangtze, antes da corrida terminar na quinta-feira com um circuito urbano de 111,4 km no centro de Chongming, prometendo finais em alta velocidade e fãs entusiasmados.

"Desde a organização da Corrida Nacional de Ciclismo de Estrada de Elite em 2003, Chongming manteve uma conexão próxima com o esporte", disse Lu Chenfei, diretor interino do distrito de Chongming. "O charme e a alegria do ciclismo brilham intensamente nesta ilha ecológica de categoria internacional, que se tornou um símbolo vibrante da imagem de Chongming."

Da Corrida de EliteàParticipação Pública

Além da competição profissional, uma programação de eventos acompanha a corrida WorldTour, incluindo a Corrida de Elite de Ciclismo de Estrada do Delta do Rio Yangtze e o Trek100 Chongming Island Open, bem como atividades interativas, como desafios online e uma curta campanha de vídeo "Passeio e Viagem", para enfatizar o envolvimento da comunidade.

O Trek100 Open no domingo atraiu quase 1.500 amadores para a mesma rota profissional de 108,6 km.

Uma das atrações de caridade mais influentes do mundo, o Trek100 já atraiu mais de meio milhão de participantes em todo o mundo desde 1990, apoiando programas de caridade por 36 anos. E expandiu-se de Xangai para Pequim, Hangzhou, Dalian, Xi'an, Chengdu, Guangdong e Tangshan após a sua estreia na China em 2016.

Um Festival de Ciclismo e Cultura

Enquanto isso, a praça norte do Chongming New City Park foi transformada em um vibrante Festival de Ciclismo, misturando música, arte e movimento. O festival teve início no domingo com apresentações ao vivo, shows de drones e um mercado criativo com iguarias, cafés boutique e artesanato locais.

A peça central foi o Costume Ride Show, uma vitrine de atletismo e criatividade. Ciclistas vestidos com roupas diferentes revelaram o charme da herança local, da cultura das flores e dos personagens de animação.

As exibições noturnas de drones adicionaram um toque etéreo, projetando imagens brilhantes de pântanos, aves migratórias e botos sem barbatanas, simbolizando a ecologia intocada de Chongming.

“Eco + Esportes”: Uma Visão em Movimento

Além de hospedar corridas de primeira linha, Chongming conta com suas paisagens naturais para promover a recreação sustentável e o turismo verde, moldando um modelo de desenvolvimento "eco + esportes".

O portfólio esportivo da ilha continua em expansão. Chongming sediará o Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista da UCI de 2026 em outubro de 2026, integrando o ciclismo de pista e de estrada no futuro.

Além disso, no próximo ano, Chongming receberá o Golf China Open, enquanto eventos tradicionais como o triatlo devem retornar.

Fonte: The Organizing Committee of UCI Women's WorldTour 2025 - Tour of Chongming Island

Contato: Ms. Wang, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9569089)