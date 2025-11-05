Observância Global do Dia Mundial das Cidades de 2025 Realizado na Colômbia

BOGOTÁ, Colômbia, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 31 de outubro (horário local), a Observância Global do Dia Mundial das Cidades de 2025 e a cerimônia de premiação do 3º ciclo do Prêmio Global de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (Prêmio Xangai) foram realizadas em Bogotá, capital da Colômbia, revelando as cidades vencedoras do Prêmio Xangai deste ano, ou seja, Bogotá (Colômbia), Argel (Argélia), Incheon (Coreia do Sul), Medina (Arábia Saudita) e Espoo (Finlândia).

Para um Snippet de Mídia deste comunicado, clique no link.

A Sra. Anaclaudia Rossbach, diretora executiva da ONU-Habitat, o Sr. Ni Hong, ministro do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural da China, bem como representantes do governo da Colômbia, México e de outros países participaram e discursaram no evento. O Sr. Gong Zheng, prefeito de Xangai, fez um comentário de abertura no início da cerimônia de premiação.

Além disso, as versões em inglês do Manual de Xangai: Um Guia para o Desenvolvimento Urbano Sustentável no Século XXI, Relatório Anual de 2025, e o Relatório de Aplicação do Índice Adaptado UMF-Xangai também foram divulgados no local.

O Prêmio Global para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades (Prêmio Xangai) é um prêmio internacional criado e estabelecido conjuntamente pela ONU-Habitat e pelo Governo Popular Municipal de Xangai. Também serve como um veículo fundamental para Xangai participar ativamente da governança global e promover a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a Nova Agenda Urbana.

No ano passado, o 2º ciclo do Prêmio Global para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades (Prêmio Xangai) foi realizado pela primeira vez no exterior. Este ano, o Prêmio Xangai foi para o exterior mais uma vez. O 3º ciclo do Prêmio Global para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades (Prêmio Xangai) concentra-se principalmente nos progressos realizados em termos de habitação adequada para diversas necessidades, na construção conjunta de cidades inteligentes focadas nas pessoas, no desenvolvimento verde e resiliente em resposta às alterações climáticas e na governação eficaz para cidades vibrantes.

Fonte: The Global Observance of World Cities Day 2025

Contatos para a Mídia somente: Contato: Ms. Liu, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9569060)