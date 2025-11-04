ITRS nomeada Visionária no Magic Quadrant™ da Gartner® de 2025 para Monitoramento de Experiências Digitais pelo segundo ano consecutivo

A ITRS anunciou hoje que foi nomeada Visionária no Magic Quadrant™ da Gartner® de 2025 para Monitoramento de Experiências Digitais (DEM) pelo segundo ano consecutivo.

A ITRS é pioneira em monitoramento e capacidade de observação em tempo real para setores de missão crítica. O Uptrends, sua solução de DEM (Monitoramento de Experiências Digitais), permite que os clientes ofereçam experiências digitais confiáveis ??e de alto desempenho em ambientes regulamentados e distribuídos a nível mundial.

"Estamos profundamente comprometidos com o sucesso de nossos clientes e orgulhosos de sermos nomeados Visionários pelo segundo ano consecutivo", comentou Ryan Terpstra, Diretor Executivo da ITRS. "O Monitoramento de Experiências Digitais conecta a integridade do sistema de TIàsatisfação do usuário final, capacitando nossos clientes a oferecer produtos digitais de classe mundial que fidelizam, fortalecem a confiança e impulsionam o crescimento dos negócios."

Reduzindo a complexidade, enriquecendo a capacidade de observação: DEM habilitado por IA agêntica

A ITRS está integrando IA agênticaàsua plataforma de DEM para permitir que os clientes implementem monitoramento holístico e se adaptem com mais rapidez em escala empresarial. Isto minimiza os riscos de configurações incorretas, pontos cegos e detecção tardia em ambientes complexos.

Além disso, a ITRS vem aprofundando suas integrações e alinhamento com o OpenTelemetry (OTel) e outros padrões de dados abertos, trazendo informações de DEM sobre desempenho crítico a negócios em fluxos de capacidade de observação.

Terpstra acrescentou: "Continuamos alinhando nosso roteiro aos desafios reais que nossos clientes enfrentam: complexidade de aplicativos e infraestrutura, dados de telemetria fragmentados e a necessidade mais holística e automatizada da capacidade de observação."

Isenção de responsabilidade da Gartner

Sobre a ITRS

A ITRS oferece soluções de monitoramento, análise e capacidade de observação em tempo real que ajudam instituições financeiras e empresas a garantir resiliência operacional, desempenho e conformidade. Com a confiança dos principais bancos e empresas internacionais com múltiplas marcas, a ITRS permite que as equipes detectem, diagnostiquem e resolvam problemas antes que afetem seus clientes ou seus negócios. Saiba mais em www.itrsgroup.com.

