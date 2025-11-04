Lançamento de livro celebra o legado do arquiteto Octavio Raja Gabaglia

O lançamento do livro Octavio Raja Gabaglia – O Criador do Estilo Búzios movimentou o balneário neste sábado (1º), reunindo cerca de 400 convidados entre arquitetos, artistas, políticos e personalidades do Rio de Janeiro. A celebração destacou o legado do arquiteto responsável por criar o “Estilo Búzios”, que se tornou símbolo da identidade e do charme da cidade.

O evento, realizado na Sede Praia Aretê, teve abertura conduzida por Pedro Bulhões, representante do Aretê Búzios, que ressaltou o valor da obra como contrapartida cultural do empreendimento. Em seguida, o jornalista Victor P. Viana, autor do livro, enfatizou a importância de preservar histórias e reconhecer quem ajudou a construir a identidade buziana.

Encerrando a cerimônia, o homenageado Octavio Raja Gabaglia fez um discurso emocionado conclamando todos a se unirem em torno do futuro de Búzios. A tarde de autógrafos se estendeu em clima de celebração, com buffet do restaurante Bello Belli e produção assinada por Sylvana Graça.

A lista de presentes incluiu nomes expressivos da arquitetura e das artes, como membros do IAB-Búzios, representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), a escultora Christina Motta, a socióloga Aspásia Camargo e a atriz Alexia Dechamps. Entre as autoridades políticas, estiveram presentes os ex-prefeitos Mirinho Braga, André Granado e Henrique Gomes, além do secretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, André Ceciliano.

O evento, programado para encerrar às 19h, seguiu animado até quase 23h, com o autor e o arquiteto autografando exemplares e sendo cumprimentados pelo público.