ANEEL aponta novo aumento de energia elétrica para 2026

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o brasileiro sentiu no bolso o aumento médio da tarifa elétrica de 16,42% em 2025, somente até o mês de outubro 2025. No próximo ano, a agência Tarifas e Regulação Soluções (TR Soluções) aponta que haverá nova tarifação e a população deve se preparar. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de 10,64%.

Segundo este estudo da TR Soluções, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizará o novo aumento tarifário, com média nacional de 8% para contas residenciais. Nessa porcentagem, não figuram impostos e possíveis aplicações de bandeiras vermelhas 1 e 2. O estudo baseia-se numa média nacional, em que as regiões Sul e Sudeste devem receber alta de 9,5%. Portanto, o maior do Brasil. E a região Nordeste, com 4,4%, deve receber a de menor tributação do país. Centro-Oeste com 6,7% e a região Norte com 7,6% completam a perspectiva de aumento tarifário.

Demais consumidores pagarão pela Tarifa Social

Sancionada quarta (8/10), a Lei 15.235/2025 é que provoca esse aumento. A lei faz menção à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e amplia o alcance da população em situação de vulnerabilidade econômica, que passa a ter gratuidade em contas de energia com consumo de até 80 kWh. Esta lei foi encaminhada à Câmara dos Deputados pelo governo executivo. Este reajuste, da Lei 15.235/2025, é proveniente da Medida Provisória (MP) 1.300/2025 e também concede descontos especiais a beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), como comunidades rurais, indígenas e quilombolas.

O setor de energia solar, a princípio, constava como um agente passivo na MP 1.300/25, portanto, cederia até 70% de sua produção. Assim, o consumidor que instalou energia solar em sua propriedade deduziria apenas o restante, ou seja, aproximadamente 30% de sua conta mensal. Para a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), se a energia solar sofresse essa oneração, agricultores e aquicultores teriam dificuldade em sua produção. Logo, com a retirada desta proposta da lei e respectiva proteção da energia solar, a forma do governo arcar com o custeio da TSEE, a princípio, será repassar o custo aos demais consumidores.

Energia solar é a solução

Os consumidores procuram cada vez mais a instalação de energia solar, devido aos seguidos aumentos na tarifa elétrica. Assim, buscam baratear sua conta de energia em suas residências, empresas, indústrias e propriedades rurais. Segundo o CEO do Grupo EcoPower Eficiência Energética, Anderson Oliveira, a energia solar pode diminuir em até 95% o valor total do consumo de energia elétrica:

“De acordo com a necessidade de cada consumidor, a energia fotovoltaica reduz, já na primeira parcela do financiamento, até 50% do que ele pagava para a distribuidora. E financiamento é finito, ou seja, quando terminar, a economia é de até 95%. Dinheiro que sobra no bolso do consumidor e ele pode aplicar onde quiser”.

A energia solar é fundamental para a sustentabilidade, por não agredir o meio ambiente com a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). É uma fonte de energia limpa e ilimitada. Para Anderson, a sustentabilidade é um pilar que deve mover a humanidade:



“O meio ambiente sofre hoje o que fizemos ontem. Se pensamos num amanhã mais sustentável, precisamos começar a trabalhar hoje. Muitos ficam apenas no discurso e demoram demais a agir”.

O Brasil é um país privilegiado em seu clima, que impulsiona a transição da energia elétrica como é conhecida tradicionalmente, para a energia fotovoltaica.