Consolare lança série especial sobre o Luto

Durante o mês de novembro, a Consolare, concessionária que administra sete cemitérios em São Paulo, apresenta uma nova série especial em suas redes sociais (@consolaresp) dedicada ao tema do luto. Intitulada “Quando a vida encontra o luto – Reflexões com a psicóloga Fernanda Lima”, a produção traz reflexões sobre o enfrentamento das perdas e o processo de elaboração emocional. O primeiro episódio já está disponível.

A iniciativa busca ampliar o diálogo sobre um tema ainda cercado de tabus. Em cada episódio, a psicóloga Fernanda Lima (CRP 06/164112), especialista em terapias cognitivas comportamentais e em processos de perdas, compartilha diferentes perspectivas sobre o luto, desde o luto antecipado, vivido antes mesmo da perda, até formas de acolher quem passa por esse processo.

“O intuito de falar sobre essa temática é colocar luz em uma experiência que todos nós vamos viver. Mas, por se achar que é um assunto mórbido, pouco se fala a respeito, quase como se o silêncio pudesse fazer isso deixar de acontecer”, explica Fernanda.

A proposta da série é ampliar o diálogo e oferecer acolhimento, reforçando a importância de compreender o luto como um caminho natural da vida. “A ideia é trazer o luto como parte da vida, como algo natural e não como algo mórbido. Precisamos falar sobre isso para saber como lidar com quem está partindo e com quem fica”, completa a psicóloga.

A iniciativa faz parte das ações da Consolare voltadas à humanização do cuidado e ao acolhimento das famílias e poderá ser acompanhada todos os sábados. Esta ação fortalece o compromisso da empresa com a escuta, o respeito e a empatia em todos os momentos da vida.

Serviço:

Série “Quando a vida encontra o Luto - Reflexões com a psicóloga Fernanda Lima”

Onde: Instagram da Consolare (@consolaresp)

Quando: todos os sábados de novembro





