UD House celebra 18 anos e anuncia expansão para Campinas

A UD House, rede de lojas de eletrodomésticos premium multimarcas, celebra 18 anos de trajetória em um momento marcado pela consolidação e expansão. Com unidades em São Paulo e Alphaville, a marca anuncia a abertura de sua nova loja em Campinas, reforçando o plano de crescimento no interior paulista.

Para simbolizar essa fase, a UD House escolheu a oliveira como elemento central de sua campanha comemorativa. A árvore, que representa sabedoria e permanência, inspira a instalação artística que ocupa a vitrine da loja da rua Gabriel Monteiro da Silva, importante endereço da decoração paulistana. A obra atravessa o espaço entre lavandas e seixos e envolve o design da linha Heritage, da Bertazzoni Brasil, em uma composição que une natureza e design contemporâneo.

“Chegar aos 18 anos é mais do que celebrar uma data. É reconhecer a força das nossas raízes e o quanto conseguimos florescer ao longo desta trajetória. A oliveira traduz esse momento: sabedoria, permanência e renovação. Estamos felizes por expandir nossa presença com a loja de Alphaville já consolidada e a nova unidade em Campinas, mantendo o propósito de oferecer experiências únicas em design, tecnologia e acolhimento”, afirma Claudney Marques, fundador e CEO da UD House.

Desde 2007, a UD House constrói um legado de excelência, atuando com marcas internacionais de destaque e curadoria voltada à sofisticação e à funcionalidade. Ao longo de 18 anos, consolidou-se como uma das principais referências do setor, oferecendo soluções completas para cozinhas de alto padrão.