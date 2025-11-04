Instituto Aupaba lança documentário “Mulheres que regeneram territórios”

O Dia da Favela, celebrado hoje, 4 de novembro, é um convite para reconhecer e valorizar as potências criativas e os agentes de transformação que constroem, diariamente, novas realidades dentro das comunidades brasileiras. Nesse contexto, o Instituto Aupaba apresenta o documentário “Mulheres que Regeneram Territórios”, uma obra que dá visibilidade às histórias e perspectivas de mulheres das favelas cariocas sob os prismas da educação, do empreendedorismo, da família, dos medos e do futuro. Produzido pelo videomaker francês Florian Tomasini, da Tomasini Productions, o trailer do documentário é lançado hoje, 4 de novembro, no Instagram (@institutoaupaba.regenerativo) e nas demais redes sociais do Instituto.

O filme integra o Projeto Jornada Inovadora do Turismo, uma iniciativa do Instituto Aupaba em parceria com o Airbnb, voltada à valorização do turismo regenerativo e da economia criativa dentro das favelas. Essas práticas unem cultura, sustentabilidade e geração de renda, ampliando oportunidades e fortalecendo o pertencimento comunitário.

Reconhecimento internacional

Reconhecido internacionalmente por seu pioneirismo, o Instituto Aupaba é a única ONG brasileira com atuação exclusiva em design regenerativo aplicado ao turismo e ao desenvolvimento territorial. Por meio de ações que fortalecem o protagonismo local e a inovação social, o Aupaba tem contribuído para consolidar as favelas como polos de transformação e referência em novos modelos de economia urbana. Em 2025, a instituição recebeu o prêmio World Tourism Awards, em Bruxelas, na categoria Reconhecimentos Especiais, como Melhor Projeto de Turismo Regenerativo. Realizado no Museu Real de Belas Artes da Bélgica, o evento reuniu destinos, organizações e líderes globais do turismo e viagens, destacando o impacto das iniciativas do Aupaba na regeneração social, cultural e econômica das favelas cariocas e consolidando sua atuação como referência mundial em inovação e desenvolvimento territorial sustentável.

O lançamento do documentário soma-se à recente publicação do guia “Descubra Favela – Um guia para viver a favela de dentro”, que apresenta experiências autênticas de turismo e cultura em comunidades cariocas. O material está sendo divulgado on-line e distribuído em diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro, ampliando o acesso de visitantes e moradores a novas formas de conhecer e vivenciar as favelas. A publicação reforça o compromisso do Instituto com a valorização dos territórios e com a construção de narrativas positivas sobre esses espaços.

Para Luciana De Lamare, presidente e cofundadora do Instituto Aupaba, o impacto do Jornada Inovadora do Turismo deve continuar crescendo. “Nosso objetivo é dar visibilidade às mulheres e aos pequenos empreendedores que regeneram seus territórios todos os dias. A continuidade do projeto em 2026 será essencial para expandir o número de favelas beneficiadas e fortalecer ainda mais esse ecossistema de inovação social e sustentabilidade, considerando que a favela é o segundo lugar mais visitado no Rio.”

“A valorização da cultura e do turismo local é um pilar importante para o Airbnb. A plataforma sabe que ações como a produção mais recente do Instituto Aupaba, o documentário “Mulheres que Regeneram Territórios”, são importantes para as comunidades locais e fica feliz em fazer parte desse movimento”, reforça Carla Comarella, Líder de Relações Institucionais e Governamentais do Airbnb no Brasil.

O censo do IBGE (2022) indica que 49,1% dos lares em favelas no Brasil são chefiados por mulheres. As favelas cariocas, no entanto, apresentam índice superior à média nacional de lares com chefia feminina. Estimativas do censo da Maré, por exemplo, sugerem que duas em cada três mulheres chefes nas comunidades vivem sem cônjuge e com filhos sob dependência direta. Na cidade do Rio, as mulheres representam 81% dos responsáveis familiares inscritos no CadÚnico e 87% dos beneficiários do programa de transferência de renda.

Segundo a presidente do Aupaba, o projeto Jornada Inovadora do Turismo tem como objetivo dar informações e cursos via plataformas digitais e presenciais, especialmente para as mulheres de favelas, trazendo o empreendedorismo como solução de renda e de melhor qualidade de vida. “Empreender oferece maior liberdade para que elas possam também cuidar e estar próximas de seus filhos, pois a maior preocupação delas é perder os filhos para a criminalidade”, destaca.

Serviço

Para saber mais sobre a plataforma e o Projeto Jornada Inovadora do Turismo, basta acessar o site: https://jornadainovadoradoturismo.com.br/

Instagram do Instituto Aupaba: @institutoaupaba.regenerativo

Sobre o Airbnb

O Airbnb nasceu em 2007, quando dois anfitriões receberam três hóspedes em sua casa em São Francisco. Hoje, a plataforma conta com mais de 5 milhões de anfitriões que já receberam mais de 2 bilhões de hóspedes em quase todos os países do mundo. Todos os dias, os anfitriões oferecem acomodações e experiências que possibilitam que os viajantes conheçam outras comunidades de uma forma mais autêntica.