Empresas reduzem perdas no transporte com sistemas modernos de arqueação

A logística brasileira tem enfrentado desafios constantes para garantir produtividade, redução de perdas e estabilidade no transporte de mercadorias. Em um país em que mais de 65% de todos os produtos circulam pelas rodovias, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), qualquer falha no empacotamento pode resultar em danos materiais, atrasos e queda de competitividade nas operações.

Dentro desse cenário, a arqueação de cargas — processo responsável por fixar e proteger volumes durante o transporte e a armazenagem — tem ganhado cada vez mais relevância nas estratégias de eficiência logística das empresas. O uso de fitas, selos e equipamentos adequados é essencial para assegurar que os produtos cheguem ao destino com a mesma integridade com que saíram da linha de produção.

O Brasil apresenta custos logísticos elevados, representando 18,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, de acordo com a Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL). Além disso, embalagens inadequadas continuam entre as principais causas de avarias e devoluções, conforme análise publicada pelo Ecommerce Brasil. Quando a fixação não é feita de maneira adequada, ocorrem deslocamentos durante o trajeto, gerando riscos à mercadoria, ao veículo e à segurança do operador. Por outro lado, ao utilizar corretamente fitas de arquear, com resistência compatível ao tipo de carga, é possível melhorar a estabilidade, reduzir perdas e otimizar o desempenho logístico.

“Quando a arqueação é conduzida com materiais e equipamentos adequados, a eficiência logística aumenta de forma significativa e as perdas são reduzidas”, explica Ângela Coelho, CEO da Stampsteel.

Os itens utilizados na arqueação evoluíram acompanhando as exigências do mercado, garantindo maior segurança operacional e redução de falhas. Tensionadores, seladores e aparelhos de arqueação contribuem para uma aplicação mais rápida e padronizada, reduzindo significativamente o esforço físico do operador e aumentando a produtividade nas etapas de carga e descarga.

“A automação tem contribuído para elevar o desempenho das operações. Equipamentos conjugados e sistemas específicos tornam o processo de arqueação mais eficiente e repetível, garantindo que a proteção aplicada a cada palete siga padrões industriais exigidos por toda a cadeia logística”, analisa Coelho.

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a estabilidade da carga é fator crítico para assegurar desempenho logístico e redução de custos operacionais. Soluções adequadas de arqueação proporcionam maior previsibilidade no transporte, ajudam a evitar danos e fortalecem a competitividade das empresas que movimentam o país. A evolução dos materiais e dos equipamentos aplicados ao processo demonstra que produtividade, eficiência e segurança devem caminhar lado a lado para atender à realidade e às demandas do mercado logístico nacional.

Para mais informações sobre soluções completas para arqueação industrial, basta acessar: https://stampsteel.com/?