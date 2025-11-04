Gulf Oil completa dois anos com operação consolidada no Brasil

A Gulf Oil Brasil completou dois anos de operação com a fábrica de Iperó (SP) em funcionamento contínuo — seis dias por semana, 24 horas por dia — para atender ao aumento da demanda. A unidade, dedicada à produção de lubrificantes, possui capacidade instalada superior a 120 milhões de litros anuais.

Para sustentar o crescimento, a empresa expandiu a estrutura fabril com novos projetos de engenharia, instalação de tanques e reforço logístico. O número de colaboradores aumentou nos últimos meses, com destaque para as áreas de produção, logística e vendas, que registraram crescimento de 100% em relação a dezembro de 2024.

O laboratório da Gulf no Brasil também registrou avanço técnico. Com equipe de 20 profissionais e equipamentos de análise de última geração, foi um dos 17 entre 44 laboratórios, a atingir 100% de conformidade no 14º Programa Interlaboratorial de Lubrificantes da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgado em julho de 2025.

No campo comercial, a Gulf ampliou a atuação da rede de Distribuidores Autorizados Gulf (DAG), atualmente presente em 17 estados brasileiros. O modelo de parceria inclui suporte técnico, treinamentos periódicos, calendário promocional e acompanhamento comercial, com o objetivo de aumentar a capilaridade e a disponibilidade dos produtos no mercado.

No varejo, a marca segue expandindo a rede de postos Gulf, que já comercializa lubrificantes em quase 100 unidades nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, distribuídas em mais de 20 cidades. O projeto recebe investimentos em infraestrutura e padronização de atendimento.

Com mais de 120 anos de atuação global, a Gulf Oil considera o Brasil um dos pilares de sua estratégia de crescimento na América Latina. A operação local integra estrutura fabril, logística, laboratório e rede de distribuição próprias, com planos de expansão para os segmentos de veículos leves, motocicletas, caminhões, indústria, setor marítimo e agronegócio.

“Estamos construindo uma operação sólida e alinhada às demandas da mobilidade no Brasil, que exigem qualidade e adaptação às novas tecnologias de motorização. Avançar com produtos compatíveis com motores híbridos e manter padrões rigorosos de qualidade são compromissos desde o início da operação”, afirma Renato Mendes, General Manager da Gulf Oil Brasil.