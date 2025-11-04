Região oceânica de Niterói passa por valorização imobiliária

A região oceânica de Niterói (RJ) passa por um período de desenvolvimento imobiliário motivado pelo aumento dos investimentos em infraestrutura, segurança e turismo nos últimos anos. Segundo levantamento do Centro de Pesquisa e Análise da Informação do Secovi Rio (Cepai), divulgado em março de 2025, a maioria dos bairros da cidade apresentou valorização do metro quadrado nos últimos 12 meses. Piratininga, em particular, registrou um aumento de 19,6% no preço dos imóveis para aluguel.

Entre as empresas com atuação local, o mercado da construção civil tem forte destaque. A construtora RAMABE entregou recentemente um empreendimento e agora desenvolve um novo projeto localizado próximo à praia de Piratininga.

O CEO da construtora, Roberto Marinho, compartilha a sua visão sobre o bairro e a razão por trás da construção do novo projeto: “Aqui em Piratininga, a natureza te abraça por todos os lados. O Maren nasceu desse encontro entre o urbano e a natureza. O projeto tem unidades bem versáteis, o que atrai diferentes públicos para a região.”

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) destaca que Piratininga reúne imóveis de alta liquidez e registra aumento nas vendas impulsionado por obras estruturais, como o túnel Charitas-Cafubá, o Parque da Orla e a revitalização da orla da praia.

Além da valorização dos imóveis, a preferência por regiões próximas ao mar está associada a fatores relacionados à qualidade de vida.

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Ohio (EUA), publicado na revista Environmental Research, identificou que viver próximo a corpos d’água pode trazer benefícios físicos, como melhora na saúde cardíaca, maiores níveis de atividade física e redução nas taxas de obesidade.

A publicação também sugere uma relação entre a vida próxima do litoral e o aumento da longevidade. Os resultados indicam que indivíduos que residem a cerca de 48 quilômetros de oceanos ou golfos podem apresentar expectativa de vida ligeiramente superior à média de 79 anos.

Segundo Marinho, a combinação da rentabilidade e qualidade de vida no litoral justifica a busca por imóveis de alto padrão como opções atrativas tanto para investidores quanto para famílias. “Piratininga está vivendo um novo momento com as obras do Parque Orla em andamento, a nova ciclovia da praia, o acesso único que garante segurança e a chegada de novos serviços. Tudo isso impulsiona o crescimento da região e faz dela o novo grande atrativo de Niterói”.

