Região oceânica de Niterói passa por valorização imobiliária
Bairros como Piratininga têm registrado uma das maiores valorizações imobiliárias de Niterói. Dados são reflexo do avanço da demanda por imóveis em áreas litorâneas.
A região oceânica de Niterói (RJ) passa por um período de desenvolvimento imobiliário motivado pelo aumento dos investimentos em infraestrutura, segurança e turismo nos últimos anos. Segundo levantamento do Centro de Pesquisa e Análise da Informação do Secovi Rio (Cepai), divulgado em março de 2025, a maioria dos bairros da cidade apresentou valorização do metro quadrado nos últimos 12 meses. Piratininga, em particular, registrou um aumento de 19,6% no preço dos imóveis para aluguel.
Entre as empresas com atuação local, o mercado da construção civil tem forte destaque. A construtora RAMABE entregou recentemente um empreendimento e agora desenvolve um novo projeto localizado próximo à praia de Piratininga.
O CEO da construtora, Roberto Marinho, compartilha a sua visão sobre o bairro e a razão por trás da construção do novo projeto: “Aqui em Piratininga, a natureza te abraça por todos os lados. O Maren nasceu desse encontro entre o urbano e a natureza. O projeto tem unidades bem versáteis, o que atrai diferentes públicos para a região.”
A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) destaca que Piratininga reúne imóveis de alta liquidez e registra aumento nas vendas impulsionado por obras estruturais, como o túnel Charitas-Cafubá, o Parque da Orla e a revitalização da orla da praia.
Além da valorização dos imóveis, a preferência por regiões próximas ao mar está associada a fatores relacionados à qualidade de vida.
Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Ohio (EUA), publicado na revista Environmental Research, identificou que viver próximo a corpos d’água pode trazer benefícios físicos, como melhora na saúde cardíaca, maiores níveis de atividade física e redução nas taxas de obesidade.
A publicação também sugere uma relação entre a vida próxima do litoral e o aumento da longevidade. Os resultados indicam que indivíduos que residem a cerca de 48 quilômetros de oceanos ou golfos podem apresentar expectativa de vida ligeiramente superior à média de 79 anos.
Segundo Marinho, a combinação da rentabilidade e qualidade de vida no litoral justifica a busca por imóveis de alto padrão como opções atrativas tanto para investidores quanto para famílias. “Piratininga está vivendo um novo momento com as obras do Parque Orla em andamento, a nova ciclovia da praia, o acesso único que garante segurança e a chegada de novos serviços. Tudo isso impulsiona o crescimento da região e faz dela o novo grande atrativo de Niterói”.
