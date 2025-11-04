Tecnisa reforça experiência digital com ISA atendendo clientes pelo WhatsApp

A Tecnisa acaba de dar mais um passo em sua jornada de transformação digital com a expansão do atendimento via WhatsApp da ISA, sua inteligência artificial proprietária. A novidade amplia as formas de interação entre clientes e a incorporadora, permitindo um contato direto, ágil e disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, no aplicativo de mensagens mais utilizado do país. Com linguagem natural e aprendizado contínuo, a ISA foi desenvolvida para tornar a experiência de relacionamento com a Tecnisa mais fluida e personalizada, entendendo o perfil e as preferências de cada usuário e oferecendo respostas sob medida para diferentes necessidades.

Por meio do WhatsApp, a inteligência artificial oferece uma série de funcionalidades que simplificam a jornada do cliente. É possível tirar dúvidas sobre empreendimentos, verificar boletos a vencer e vencidos, informe de pagamento, posições financeiras e acessar documentos — tudo com praticidade, segurança e em tempo real. Desde 2023, a ferramenta evolui constantemente com base em inteligência de dados e machine learning, o que permite aprimorar sua capacidade de interação e ampliar o repertório de respostas conforme o comportamento dos usuários.

Com o novo canal, a Tecnisa reforça seu compromisso em unir tecnologia e atendimento de excelência, aproximando a marca dos consumidores e eliminando barreiras de tempo e canal. A ISA atua como uma facilitadora da jornada digital, agilizando processos e tornando o relacionamento com a incorporadora mais acessível e intuitivo. “A ISA foi criada para transformar a experiência de interação entre clientes e o mercado imobiliário. Com o atendimento via WhatsApp aos clientes, damos mais um passo para tornar essa jornada ainda mais fluida e humana, oferecendo suporte contínuo e personalizado”, afirma Fernando Tadeu Perez, presidente da Tecnisa.

Fundada em 1977, a Tecnisa é uma incorporadora com histórico reconhecido no setor imobiliário. Ao longo de sua trajetória, já entregou mais de 45 mil unidades e destaca a adoção de práticas digitais, sustentáveis e centradas no cliente. Com foco em inovação, transparência e qualidade, a companhia segue transformando a experiência de comprar e viver em um imóvel, conectando pessoas, tecnologia e design inteligente em cada novo projeto.

https://www.tecnisa.com.br/