Propelo traz novo padrão ao shampoo pet profissional

A Propelo Pet, marca brasileira de cosméticos para pets, apresenta uma linha de shampoo pet profissional que busca redefinir o padrão de qualidade e rendimento no setor de banho e tosa. A proposta combina fórmulas concentradas, ativos naturais e modelo de venda direta da fábrica, com foco na eficiência técnica e no melhor aproveitamento para os profissionais do segmento.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Pet (Abinpet), o mercado pet movimentou cerca de R$ 77 bilhões em 2024, registrando crescimento de 12% em relação ao ano anterior. O serviço de banho e tosa representa uma das principais fatias desse faturamento, impulsionado pela busca crescente de tutores por cuidados especializados.



Neste cenário, a Propelo Pet apresenta uma proposta voltada à eficiência técnica e gestão de custos no banho e tosa, voltada especialmente a empreendedores e groomers.

A linha de produtos inclui shampoo para cachorro e gato pré-lavagem, shampoo pet neutro, shampoo branqueador para pelagens claras, condicionador concentrado (com diluição de até 1:10), máscara hidratante e perfume pet de finalização. Cada item foi desenvolvido para uso profissional, com a proposta de garantir limpeza profunda, hidratação e resultado uniforme.

As formulações da Propelo combinam óleo de coco, D-pantenol, extrato de camomila e extrato de algodão, ativos reconhecidos pelo cuidado com a pele e pelagem animal. Esses ingredientes auxiliam na reposição de lipídios, hidratação profunda, efeito calmante e proteção da barreira cutânea, resultando em fios mais macios e pele saudável.

Um dos aspectos destacados pela empresa está no alto rendimento dos produtos. Segundo a empresa, a concentração equilibrada de ativos permite diluição eficaz sem perda de performance, o que reduz o custo por banho e aumenta a margem de lucro dos estabelecimentos. Essa característica técnica torna o uso mais econômico e sustentável, além de otimizar o tempo e os recursos do profissional.

“Buscamos unir desempenho técnico e viabilidade para o setor pet”, afirma Gabriela Klein, gerente de marketing da Propelo.

A estratégia de venda direta da fábrica também é um ponto central no modelo de negócio da marca. Ao eliminar intermediários, a empresa reduz custos e garante maior controle de qualidade em cada etapa de produção. O formato permite que profissionais e empreendedores tenham acesso a produtos premium com valores mais competitivos e compra facilitada pelo site oficial.

Com foco em transparência e segurança, a Propelo mantém processos internos de controle e testes de qualidade, além de desenvolver formulações com pH balanceado e matérias-primas certificadas. A marca afirma que o objetivo é oferecer cosméticos profissionais com padrão técnico, desempenho constante e compatibilidade com diferentes tipos de pelagem.

A empresa também investe em atendimento especializado, suporte digital e capacitação de profissionais parceiros, reforçando a importância da qualificação técnica no setor. O propósito é fortalecer o ecossistema de banho e tosa, tornando o uso de produtos de qualidade acessível a negócios de todos os portes.

Com essa combinação de foco técnico, ingredientes de alta performance e modelo de venda direta, a Propelo consolida sua presença no mercado de cosméticos pet como uma empresa que adota soluções voltadas à melhoria dos processos e resultados do setor. A iniciativa acompanha o movimento de profissionalização do setor, que busca soluções de maior valor agregado e impacto real na rotina de trabalho dos groomers.

Mais informações em: www.propelopet.com.br