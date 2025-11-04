Blackstone Credit & Insurance nomeia Laura Coady como diretora global de CLOs e chefe de Estratégias de Crédito Líquido na Europa

A Blackstone (NYSE: BX) anunciou hoje que Laura Coady, anteriormente chefe de Mercados Internacionalmente Securitizados e diretora global de CLOs na Jefferies, ingressou na Blackstone Credit & Insurance (BXCI) como diretora global de CLOs e chefe de Estratégias de Crédito Líquido (LCS) na Europa.

Sediada em Londres, Coady será responsável pela atividade global de CLOs da BXCI – incluindo a formação e os investimentos nesses instrumentos – e liderará o negócio de crédito líquido na Europa. A unidade de LCS da BXCI administra US$ 120 bilhões em títulos corporativos, empréstimos alavancados, CLOs e crédito multissetorial. A Blackstone é o maior gestor mundial de CLOs e empréstimos, além de ser a operadora mais ativa nesse mercado. A empresa estabeleceu em 2024 um recorde mundial de emissões anuais de CLOs, superando a marca anterior registrada pela própria Blackstone em 2021.

Dan Leiter, chefe internacional e diretor global de Estratégias de Crédito Líquido da BXCI, afirmou: “É uma grande satisfação receber a Laura para fortalecer ainda mais nossa franquia global de CLOs e expandir o negócio de crédito líquido na Europa. Acreditamos que nosso impulso nessas áreas continuará,àmedida que os clientes passam a reconhecer cada vez mais as vantagens da escala e da visão da BXCI no cenário dinâmico do crédito”.

Na Jefferies, Coady ajudou a construir do zero a infraestrutura e a equipe que criaram uma das principais plataformas de finanças estruturadas da Europa, incluindo uma franquia de CLOs líder no continente. Em 2024, ela assumiu a liderança do negócio de CLOs nos EUA. Antes disso, passou 14 anos no Citi, onde foi chefe de Estruturação, Originação e Distribuição de CLOs na Europa. Em 2023, foi reconhecida com o prêmio “Outstanding Contribution” da GlobalCapital, por sua década de liderança no mercado de CLOs.

Laura Coady declarou: “Estou entusiasmada em me juntar a Dan eàequipe da BXCI. A liderança da Blackstone em CLOs e sua escala em todo o espectro de crédito geram enormes oportunidades para atender clientes na Europa e além”.

Sobre a Blackstone Credit & Insurance

A Blackstone Credit & Insurance (BXCI) é uma das principais gestoras mundiais de investimentos em crédito. Suas aplicações abrangem diversos segmentos do mercado, incluindo private investment grade, empréstimos garantidos por ativos, títulos públicos de grau de investimento e de alto rendimento, recursos sustentáveis, dívida de infraestrutura, obrigações de empréstimos colateralizados (CLOs), empréstimos diretos e crédito oportunístico. A BXCI busca gerar retornos ajustados ao risco atraentes para investidores institucionais e individuais, oferecendo às empresas o capital necessário para fortalecer e expandir seus negócios. A BXCI também é uma líder em gestão de investimentos para seguradoras, ajudando-as a oferecer melhores resultados a seus segurados por meio de sua excelência em crédito privado de grau de investimento.

