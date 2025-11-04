Xpansiv anuncia aquisição da Evident para fortalecer os mercados globais de energia renovável

A Xpansiv® Limited (“Xpansiv”) e a Evident Group Limited (“Evident”) anunciaram hoje um acordo que une seus recursos complementares de registro e infraestrutura para apoiar o crescimento contínuo dos mercados globais de energia renovável.

O acordo, no qual a Xpansiv adquiriu integralmente a Evident, segue um investimento minoritário anterior da Xpansiv na operadora de registro e órgão de certificação. Ele combina a energia renovável internacional para eletricidade “I-REC(E)” da Evident e outros registros com o North American Renewables Registry (NAR™) e o Tradable Instrument for Global Renewables Registry (TIGR™) da Xpansiv para estabelecer uma rede REC global proeminente com mais de 300 GW de capacidade e mais de 4.000 empresas participantes.

“O anúncio de hoje reflete os objetivos comuns e o relacionamento estreito que desenvolvemos com a Evident enquanto trabalhamos para construir soluções de transição energética em grande escala, com foco em certificação transparente e independente e em uma infraestrutura sólida”, afirmou John Melby, CEO da Xpansiv. “Também representa um marco em nossa estratégia de diversificação para ampliar nosso portfólio de mercados de energia renovável e eletricidade, de modo a apoiar de forma mais completa a transição energética global. Juntamente com nossas capacidades de bolsa, execução de mercado e integração de portfólio, estamos tornando mais fácil do que nunca para as empresas transacionarem certificados de energia limpa e atingirem suas metas de sustentabilidade.”

O papel da Evident como órgão de certificação independente e sua governança sob a Fundação I-TRACK permanecem inalterados. A Evident continuará atuando como facilitadora independente do mercado para o I-REC(E) e outros produtos, sob a supervisão contínua da Fundação I-TRACK e em conformidade com o Padrão Internacional de Rastreamento de Atributos. Essa estrutura de governança garante os mais altos níveis de transparência e integridade do mercado.

“A Fundação I-TRACK está ansiosa para continuar apoiando a Evident, como Gestora de Código Credenciada segundo o Padrão Internacional de Rastreamento de Atributos da Fundação I-TRACK,àmedida que ela amplia seu impacto, alcance e inovação em mercados de EAC vitais e confiáveis”, afirmou Dirk Van Evercooren, presidente do conselho da Fundação I-TRACK.

Os usuários da infraestrutura da Evident podem continuar confiantes de que a robustez, qualidade e confiabilidade de seus serviços não apenas serão mantidas, mas aprimoradas. A aquisição servirá como uma plataforma para ainda mais inovação e avanço contínuo no setor global de registro de certificados de energia renovável (REC).

“Graças ao talento eàexperiência de nossa equipe fantástica, a Evident se tornou o principal parceiro de confiança para certificação de energia sustentável em mais de 60 países”, afirmou Ed Everson, cofundador da Evident. “Agradeço a todos da Evident que tornaram esse sucesso possível.”

A aquisição ocorre em um momento de forte crescimento da demanda global por energia renovável e Certificados de Energia Renovável (RECs), impulsionada pelo consumo de eletricidade por data centers, veículos elétricos e outras fontes. A Agência Internacional de Energia (IEA) projeta que a capacidade global de geração de eletricidade renovável dobrará até 2030, adicionando 4.600 GW, o equivalenteàcapacidade instalada combinada da China, da União Europeia e do Japão.

Este ano, a Evident emitiu mais de 300 milhões de I-REC(E)s até setembro, um aumento em relação ao total de 290 milhões emitidos em todo o ano de 2024. Desde 2015, a Evident expandiu sua atuação, passando de um único mercado para mais de 60 países, atendendo a mais de 95% do mercado voluntário de certificados de energia renovável fora da Europa e da América do Norte. Em setembro, a empresa emitiu seu bilionésimo I-REC(E). A Evident também opera registros para redução de emissões de metano e combustível de aviação sustentável.

“A aquisição da Evident, uma importante provedora global de registros nos mercados de energia renovável em rápido crescimento, reforça nossa estratégia de expandir nossa plataforma abrangente por meio de aquisições e crescimento orgânico”, afirmou Nathan Rockliff, diretor de estratégia da Xpansiv.

A rede de energia renovável da Xpansiv, que também inclui os principais registros de conformidade dos Estados Unidos, MIRECS, NC-RETS, NEPOOL e NYGATS, é integrada por meio do sistema de gerenciamento de portfólio multirregistro Xpansiv® Connect™ e da bolsa spot CBL®. Com suporte completo ao ciclo de vida, da emissão ao cancelamento, os participantes podem gerenciar posições com eficiência e negociar com mais confiança.

A Marlborough Partners, a Deloitte, a Clifford Chance e a Ashurst atuaram como consultores da Xpansiv.

Para saber mais, visite www.xpansiv.com e https://evident.global/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251102806406/pt/

Assessoria de mídia:pr@xpansiv.com