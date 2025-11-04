Prêmio EGG 2025 Escolas está recebendo inscrições

A plataforma brasileira de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG) está com inscrições abertas para escolas de todo o país que queiram concorrer ao Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 2025 Escolas. A premiação tem como objetivo reconhecer e valorizar iniciativas implementadas durante o ano letivo de 2025, promovendo os 7 princi?pios da educac?a?o para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG), gerando integração entre professores, alunos e suas famílias, e a comunidade onde as escolas estão inseridas com foco em transformação social na prática.

De acordo com os professores das escolas vencedoras, o Prêmio EGG Escolas é uma boa oportunidade de reconhecimento e visibilidade para toda a comunidade escolar. Nas palavras de Fernando Menegat, da EF Padre João Schiavo, “registrar e tornar pública nossa prática pedagógica é de extrema importância para valorizar o trabalho realizado nas escolas. Independentemente do resultado, o processo de construção do material a ser produzido para o Prêmio EGG Escolas valoriza estudantes, comunidades escolares e todos os envolvidos nos respectivos projetos”. Poliana Genovali Seleio Lirussi, da E.E. Prof. Domingos Cambiaghi, reforça esta percepção: “Participar valoriza o professor, o aluno e a escola como um todo. Logo, é um ganho coletivo: mostra aos alunos que o que eles fazem com dedicação pode ser valorizado. E ensina que ser empático, gentil e solidário sempre será a melhor escolha.”

Já na visão de Mylena Cavalcanti, do Centro Educacional Inovação, “esse reconhecimento por algo bem feito tem como base uma metodologia bem fundamentada, a dos 7PEGG. Desde a aplicação em nossa escola, com ativações mensais, reduzimos significativamente os índices de bullying e de preconceito em geral. Indico a participação das escolas não só na premiação, mas também no uso da plataforma e de suas atividades”.

Quem pode se inscrever?

Todas as instituições de ensino público e privado, do Ensino Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio e Médio Técnico, e Instituições de Educação de Jovens e Adultos (EJA), devidamente registradas e habilitadas pela Secretaria de Educação da Unidade Federativa pertencente ou pelo Ministério da Educação (MEC), que tenham desenvolvido e realizado iniciativas conforme o regulamento podem se inscrever gratuitamente.

A edição de 2024 recebeu mais de 6.500 acessos à plataforma de inscrições. A distribuição regional foi equilibrada, com Sudeste e Centro-Oeste representando 31,25% das inscrições cada, seguidos por Norte (14,58%), Nordeste (12,5%) e Sul (10,42%).

Que tipo de projeto pode ser inscrito?

São elegíveis para o Prêmio EGG Escolas projetos de educação e conscientização social; projetos de arrecadação de bens duráveis e não duráveis, recursos financeiros ou crowdfunding; projetos de voluntariado; projetos de sustentabilidade; projetos de inclusão e diversidade; e projetos de mobilização e engajamento. Não há limite de inscrições de projetos por escola, desde que sejam considerados diferentes pelos jurados.

Qual é a premiação?

As três escolas vencedoras receberão o troféu Educação para Gentileza e Generosidade Escolas 2025 além de certificado. Serão homenageadas também as 7 escolas que se destacarem em cada um dos 7 princípios EGG, com certificado.

Qual o prazo de inscrição?

As escolas interessadas têm até 5 de dezembro para realizar a sua inscrição, e todas as informações e recomendações estão no site.

Quem já venceu o Prêmio?

A lista de escolas vencedoras nas 5 edições anteriores tem representantes de todo o Brasil. Na edição de 2024, em primeiro lugar ficou a E.E. Prof. Domingos Cambiaghi (Franco da Rocha, SP), em segundo, o Centro Educacional Inovação (Pombos, PE), e em terceiro, a EMEF Padre João Schiavo (Caxias do Sul, RS). Já nos destaque nos 7 Princípios: Gentileza: CEMEJA Professor Samuel Isaac Benchimol (Manaus/AM), Generosidade: Espaço de Educação Infantil Chácara do Céu (RJ), Solidariedade: Colégio Cruzeiro (RJ), Sustentabilidade: EEEMTI Marechal Rondon (RO), Diversidade: CEI Pastor Nirton Dos Santos (Blumenau/SC), Respeito: Colégio Madre Imilda (Caxias do Sul/RS), Cidadania: CEAP (São Paulo/SP).

Sobre a Educação para Gentileza e Generosidade

Considerando a educação como um caminho viável para a conscientização social, a plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), projeto social da Umbigo do Mundo, oferece gratuitamente soluções sistêmicas integrativas, interdisciplinares e interpúblicos com base nos 7 princípios da educação para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG). Para as escolas, metodologia de ensino com 27 planos de aula adequados à BNCC, o Curso 7PEGG para professores e o Prêmio EGG Escolas, já na 6ª Edição. Para as famílias, aulas práticas com vídeos, leituras e atividades. Para jovens lideranças sociais, eventos, formações e oportunidades de conexão e visibilidade com o programa Gentileza e Generosidade: O Poder dos Jovens. Para a sociedade, estudos e pesquisas inéditos, além da Semana Nacional EGG, de 1º a 7 de outubro. Para as empresas, dinâmicas de desenvolvimento humano para programas de treinamentos, além de manuais, testes e indicadores de performance. Entre os apoiadores estão Infinis, Movimento Bem Maior, Instituto Phi, Morena Agro e Caruana Financeira.