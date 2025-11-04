Empresa destaca os critérios para especificar cabos de controle

Em sistemas elétricos e automação industrial, os cabos de controle exercem um papel essencial na condução de sinais elétricos para o acionamento, controle, sinalização e monitoramento de equipamentos.

Presentes em painéis de comando, centros de controle de motores e linhas de produção automatizadas, esses cabos garantem o funcionamento eficiente e seguro de processos industriais. Além disso, os cabos de controle se diferenciam dos cabos de energia principalmente pela função de transmitir sinais de baixa potência. Eles podem ter diferentes construções e sua escolha correta impacta diretamente o desempenho e a durabilidade dos sistemas.

“Os cabos de controle são utilizados em sistemas de automação industrial e comercial, painéis elétricos, centros de controle de motores, máquinas automáticas, linhas de produção e sistemas prediais, sendo que a sua função é transmitir sinais de comando, medição, alarme e controle entre dispositivos”, afirma o professor e engenheiro eletricista Hilton Moreno, que também é consultor técnico da COBRECOM.

Segundo ele, esses condutores são projetados para operar em baixa tensão com baixa corrente, conduzindo sinais de comando e interligando circuitos auxiliares. Também devem ter boa flexibilidade, além de resistência mecânica e química, o que garante a continuidade da transmissão dos sinais, mesmo em ambientes industriais severos.

“Os cabos de controle são componentes estratégicos em sistemas automatizados. Quando corretamente especificados e instalados, aumentam a confiabilidade e a segurança das operações, evitando falhas e paradas não programadas”, completa Hilton Moreno.

Tipos de cabos de controle

Estes produtos são divididos em cabos de controle sem blindagem e cabos blindados (com malha ou fita metálica).

De acordo com Hilton Moreno, existem ainda variações conforme o tipo de isolação (PE, PVC, EPR, HEPR, XLPE e não halogenados), número de vias e material da cobertura, como PVC, polietileno, ou não halogenados, além de cabos de controle especiais, com diferentes formações e tipos de materiais.

“A principal diferença entre eles é a presença da blindagem metálica, que protege o circuito contra interferências eletromagnéticas (ruídos) externas. Enquanto os convencionais, sem blindagem, são indicados para ambientes simples, em que eventuais interferências não podem causar problemas de operação do sistema ou dos componentes eletroeletrônicos, os blindados garantem maior confiabilidade de operação, em que há ruídos elétricos que possam alterar ou até paralisar o funcionamento”, esclarece o consultor técnico da COBRECOM.

Os cabos de controle sem blindagem podem ser utilizados em locais com baixa presença de ruídos eletromagnéticos e equipamentos eletrônicos sensíveis, como em instalações residenciais e alguns tipos de locais comerciais e industriais.

Já os cabos de controle com blindagem, por sua vez, devem ser utilizados em situações com presença de forte campos eletromagnéticos e alta concentração de equipamentos eletrônicos sensíveis, como ambientes industriais com grande automação, hospitais, data centers, bancos, grandes complexos de escritórios com elevada automação, entre outros.

“Além de oferecer mais proteção contra interferências eletromagnéticas, os cabos de controle com blindagem asseguram a transmissão estável e segura dos sinais”, ressalta Hilton Moreno.

Dimensionamento

Hilton Moreno esclarece que é importante ter alguns cuidados na hora de dimensionar os cabos de controle. Segundo ele, é fundamental considerar a tensão de operação, o número de vias, a seção nominal dos condutores e a necessidade ou não de providenciar a blindagem eletromagnética no cabo.

“Além disso, quando for o caso, o projeto deve prever aterramento adequado da blindagem e respeitar as normas e as boas práticas, como raio mínimo de curvatura, necessidade de cabos não halogenados, entre outros”, indica o consultor técnico da COBRECOM.

Moreno ainda recomenda que o dimensionamento e a seleção de qualquer tipo de cabo e, em particular, dos cabos de controle, sempre devem ser realizados por profissionais habilitados (engenheiros, tecnólogos e técnicos) e qualificados (que tenham conhecimento específico do tema), sendo que a instalação dos cabos deve ser feita por eletricistas qualificados por meio de treinamentos e que trabalhem sob supervisão de profissionais habilitados.

Para segurança da instalação

Hilton Moreno ressalta que, ao elaborar um projeto elétrico que utilizará cabos de controle, é fundamental que ele seja feito em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com as boas práticas de engenharia.

“Não é obrigatório, mas desejável que exista uma separação física entre cabos de potência e de controle. Sempre deve haver a identificação visível de que aquele determinado cabo é de controle, seja por meio de etiquetas, anilhas, entre outros. Também é muito importante providenciar o aterramento adequado da blindagem metálica, quando for o caso, pois é uma forma de garantir a segurança da instalação”, indica.

Antes da compra

Ao adquirir os cabos de controle, é essencial confirmar se o fabricante é reconhecido no mercado, se o produto é produzido conforme as normas técnicas vigentes aplicáveis e se o fabricante é confiável, uma vez que não existe certificação compulsória do Inmetro para cabos de controle.

“No Brasil, os cabos de controle devem seguir diversas normas da ABNT, como a NBR 7289 (cabos de controle com isolação em PE ou PVC); NBR 7290 (cabos de controle com isolação em XLPE, EPR ou HEPR); NBR 16442 (cabos de controle não halogenados e com baixa emissão de fumaça)”, conclui Hilton Moreno.