Certificados digitais exigem controle e governança reforçada

Enquanto as pessoas possuem documentos físicos para fins de identificação na vida real, o mundo virtual também exige algo semelhante: os certificados digitais cumprem a função de uma “identidade online”. Eles garantem que um indivíduo ou empresa é realmente quem diz ser ao assinar documentos, emitir notas fiscais, acessar sistemas do governo, entre outras tarefas.

Com o avanço da tecnologia, os certificados digitais se tornaram essenciais no dia a dia dos negócios, atuando como uma proteção contra fraudes, perdas financeiras e danos à reputação. No entanto, a preocupação deve ir além de apenas ter essas credenciais, afirma José Luiz Vendramini, sales account manager da Redtrust na América Latina.

“Um dos maiores desafios das empresas está em manter a visibilidade e o controle sobre o ciclo de vida dos certificados digitais. Muitas organizações armazenam os documentos de forma descentralizada, em computadores locais ou tokens, o que dificulta o controle de acessos, aumenta o risco de uso indevido e eleva a chance de expiração sem renovação”, explica Vendramini. A companhia na qual ele atua é especializada na gestão de certificados digitais e chaves de acesso.

Além disso, a falta de governança e de processos padronizados faz com que departamentos diferentes utilizem certificados de maneira não rastreável, comprometendo a segurança e a conformidade com normas internas e regulatórias, alerta Vendramini.

“Outro ponto crítico é o crescimento do número de certificados em uso, impulsionado pela transformação digital. Sem uma ferramenta de gestão centralizada, a administração manual não consegue mais dar conta e se torna ineficiente e suscetível a falhas, o que pode gerar interrupções operacionais, riscos de fraude e impacto direto na reputação da empresa”. complementa o executivo.

A fim de minimizar essas ameaças, empresas têm recorrido a soluções de gerenciamento de certificados digitais. Vendramini cita o exemplo da Redtrust para ilustrar o funcionamento desses sistemas.

“Temos uma solução que busca garantir que apenas usuários devidamente autorizados possam utilizar os certificados digitais, restringindo o acesso conforme perfis e funções. Além disso, registra logs detalhados de todas as ações, permitindo auditoria e rastreabilidade completa, essencial para evitar assinaturas indevidas ou fraudes internas”, explica.

Com políticas de uso definidas e monitoramento em tempo real, o gerenciador impede que certificados sejam utilizados por colaboradores não autorizados ou por terceiros, reduzindo o risco de operações fraudulentas, emissão de notas fiscais falsas e assinaturas de documentos sem consentimento.

Além disso, os certificados são mantidos em um ambiente protegido, sem necessidade de exportação para dispositivos locais. Isso evita roubos, cópias ou compartilhamentos informais, práticas que frequentemente resultam em incidentes de segurança e comprometimento da identidade digital da empresa.

“A solução também realiza o acompanhamento da validade dos certificados, emitindo alertas de renovação antecipada. Isso previne o uso de certificados expirados ou revogados, que podem invalidar juridicamente transações e atrasar processos críticos”, acrescenta Vendramini.

Os principais motivos que levam uma empresa a adotar esse tipo de solução são a necessidade de controle rigoroso e segurança nas operações, a agilidade proporcionada por um armazenamento centralizado e a possibilidade de uso remoto e simultâneo por diferentes usuários, independentemente da localização.

Diante de um mundo cada vez mais digitalizado e, consequentemente, com mais ameaças virtuais, Vendramini acredita que as soluções de gerenciamento de certificados serão cada vez mais adotadas. Vale lembrar que, entre 2025 e 2028, o mercado brasileiro de segurança da informação movimentará cerca de R$ 104,6 bilhões, segundo a Brasscom.

“Haverá ainda mais tecnologias desenvolvidas para oferecer alto nível de segurança, controle total e rastreabilidade sobre o uso de certificados digitais, elementos fundamentais para a conformidade com normas e regulamentações de segurança da informação e outras políticas corporativas de proteção de dados e identidade digital”, conclui Vendramini.

Para saber mais, basta acessar o site da Redtrust: https://redtrust.com/pt-br/