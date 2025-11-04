Perfumes seguem entre os presentes favoritos para o Natal

Em 2024, segundo um levantamento feito pela Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, em parceria com o Instituto Datafolha, 62% dos brasileiros tiveram a intenção de comprar presentes de Natal. Entre as opções mais citadas estavam roupas (60%), brinquedos (42%), calçados (18%) e perfumes e cosméticos (15%), conforme dados divulgados pelo portal InfoMoney.



Para Brunno Magnavita, cofundador e diretor de estratégia da Gold Glow, e-commerce especializado em fragrâncias, os perfumes continuam sendo uma das principais escolhas de presentes natalinos dos brasileiros, pois é um produto que carrega diversos significados afetivos, como cuidado, carinho e um toque pessoal que poucas outras opções conseguem transmitir.



“O perfume une desejo e utilidade. Quem ganha sempre se lembra de quem presenteou. Essa combinação faz com que o produto continue sendo um dos itens mais escolhidos pelos brasileiros no Natal. Também há um aspecto emocional forte: fragrâncias despertam memórias e sensações, o que torna o ato de presentear ainda mais especial”, analisa.



De acordo com o profissional, o público brasileiro é bastante diverso quando o assunto são as fragrâncias disponíveis no mercado. Atualmente, os destaques têm sido os perfumes com notas adocicadas, amadeiradas e orientais.



“Perfumes com notas de baunilha, âmbar e especiarias têm feito muito sucesso, especialmente nas épocas mais festivas, enquanto os cítricos e florais leves seguem como os favoritos para o dia a dia. Também há uma crescente busca por perfumes unissex e fragrâncias de nicho, que oferecem experiências mais exclusivas e personalizadas”, detalha.



Ainda segundo o especialista, se antes o consumidor brasileiro optava por fragrâncias mais leves e frescas, hoje demonstra maior interesse por perfumes intensos e de longa duração. Ele destaca que as fragrâncias orientais e amadeiradas têm conquistado mais espaço, principalmente em ocasiões especiais.

“Ao mesmo tempo, cresce a procura por perfumes que transmitam conforto, os gourmands, com toques adocicados, ganharam força nos últimos anos. Essa diversidade mostra que o público está mais aberto a experimentar e a descobrir novas sensações olfativas”, acrescenta.

Perfume como presente símbolo do Natal

A categoria de perfumes é uma das mais importantes para o varejo durante o período de compras natalinas, tanto pelo volume de vendas quanto pelo valor simbólico, conforme Brunno explica. Segundo ele, trata-se de um presente com carga emocional, que costuma agradar diferentes perfis.



“No mix de presentes natalinos, ele ocupa um papel estratégico: é versátil, fácil de escolher com a ajuda de filtros e recomendações, e transmite uma sensação de cuidado genuíno. Para muitas pessoas, é o tipo de presente que marca o momento”, afirma.



Devido à movimentação mais intensa do setor nessa época do ano, o preparo começa bem antes. Na Gold Glow, o estoque dos perfumes mais procurados recebe reforço, e campanhas específicas para o Natal e o Ano Novo são criadas, além de otimizações em toda a experiência de compra no site.



“Também aprimoramos a logística para buscar garantir que as entregas sejam rápidas, em várias regiões de São Paulo, conseguimos entregar no mesmo dia, o que pode funcionar para quem acaba deixando para comprar o presente de última hora. Nosso objetivo é oferecer conveniência, segurança e uma experiência de compra completa do início ao fim”, reforça.



Para este ano, a empresa preparou várias ações especiais, como descontos progressivos, cupons exclusivos, kits temáticos com embalagens diferenciadas, frete especial para algumas regiões e condições de parcelamento diferenciadas.



“Além disso, estamos criando conteúdos interativos, como guias e quizzes, que podem ajudar o cliente a escolher o perfume ideal para presentear. Nosso foco é oferecer opções que combinam beleza, qualidade e praticidade, mantendo sempre o padrão de excelência da Gold Glow”, o empresário acrescenta.

Tendências e sustentabilidade na perfumaria

Para se manter em alta no varejo mesmo em datas não comemorativas, a Gold Glow acompanha de perto as tendências, mas sem perder a autenticidade da marca. Uma das ações adotadas tem sido ampliar a curadoria de marcas que utilizam ingredientes mais naturais e processos sustentáveis, além de destacar, nas descrições dos produtos, informações sobre fixação, famílias olfativas e concentração.



“Investimos também em conteúdo educativo para ajudar o cliente a entender melhor o universo da perfumaria e fazer escolhas mais conscientes. Nosso compromisso é oferecer fragrâncias que traduzam identidade, emoção e responsabilidade. Queremos que cada compra represente um gesto de carinho e que cada cliente se sinta parte da nossa história”, conclui.

Para acessar o catálogo da Gold Glow, basta acessar: https://goldglow.com.br/