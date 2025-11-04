Infios e Amazon Web Services, Inc. (AWS) unem forças para transformar a execução da cadeia de suprimentos com a IA da Agentic

A Infios, líder global em execução inteligente da cadeia de suprimentos, anunciou hoje uma colaboração com a AWS para integrar agentes de IA generativa ao Infios Order Management (Infios OM). A parceria com o AWS Generative AI Innovation Center reforça a liderança da Infios na definição da próxima era da cadeia de suprimentos.

A Infios OM serve como o cérebro da cadeia de suprimentos. Ele aborda a evolução das necessidades de velocidade e conveniência do cliente, expansão do canal viral e mudanças de demanda, enquanto orquestra a cadeia de suprimentos para garantir que cada promessa feita seja cumprida. Juntas, a Infios e a AWS estão reprojetando essa função principal com agentes de IA incorporados para simplificar a propriedade e aumentar a precisão do gerenciamento de pedidos. Com a tecnologia da IA generativa da AWS, incluindo o Amazon Bedrock e o Strands Agents, isso trará recursos empresariais para todos.

"Junto com a AWS, estamos redefinindo o que o gerenciamento de pedidos pode fazer pelos clientes", disse Eugene Amigud, Chief Innovation Officer na Infios. "Estamos criando agentes inteligentes que agora detectam e resolvem proativamente anomalias durante o atendimento, reequilibram os pedidos nas redes e preveem os prazos de entrega antes que surjam problemas. O resultado é que nossos clientes terão uma orquestração simplificada do fluxo de trabalho para tornar cada pedido mais previsível, cada decisão mais inteligente e cada fluxo de atendimento mais conectado. Isso significa integração mais rápida para 3PLs, expansão dinâmica de canais para varejistas e a capacidade dos distribuidores de ficaràfrente das interrupções de oferta e demanda."

Com inovação intencional, a Infios e o AWS Generative AI Innovation Center identificaram oportunidades de automação agencial no gerenciamento de pedidos e atendimento. Com lançamento previsto para o início de 2026, a colaboração está focada na criação de fluxos de trabalho orientados por IA no Infios OM que:

Simplifique a integração e a configuração de fluxos de trabalho

Gere representações visuais que os especialistas podem revisar e refinar

Forneça detecção proativa de anomalias e resultados ideais

"A Infios está dando um passo ousado para transformar orquestração em inteligência", disse Taimur Rashid, managing director AI innovation and delivery da AWS. "Juntos, estamos lançando as bases para fluxos de trabalho que aprendem, se adaptam e executam com a velocidade e a inteligência que as cadeias de suprimentos modernas exigem. Ao aproveitar os recursos de nuvem e IA da AWS, a Infios está permitindo cadeias de suprimentos que evoluem tão rápido quanto os mercados que atendem."

Sobre a Infios

A Infios é líder global em execução inteligente da cadeia de suprimentos, tornando as cadeias de suprimentos incansavelmente melhores - todos os dias. Com um portfólio de soluções adaptáveis, capacitamos empresas de todos os tamanhos a simplificar as operações, otimizar a eficiência e gerar impacto mensurável. A Infios atende a mais de 5.000 clientes em 70 países, fornecendo tecnologias adaptáveis e inovadoras que evoluem com as mudanças nas necessidades de negócios. Nossa profunda experiência e compromisso com a inovação intencional ajudam as empresas a transformar as cadeias de suprimentos em uma vantagem competitiva, construindo resiliência e moldando um futuro mais sustentável. A Infios é uma joint venture do provedor internacional de tecnologia Körber e da empresa de investimento global KKR.

Para saber mais, visite www.infios.com.

