Merz Aesthetics® introduz nova seringa BELOTERO® oferecendo maior precisão, conforto e facilidade de uso

Merz Aesthetics, a maior empresa mundial dedicadaàestética médica, anunciou hoje o lançamento de uma nova seringa para sua marca líder de ácido hialurônico, BELOTERO®. A nova seringa foi projetada ergonomicamente para melhorar a experiência de tratamento, oferecendo maior precisão, conforto e facilidade de uso. Seu lançamento inicial será na Europa, e posteriormente extendido a outros mercados internacionais.

"Como a primeira região a introduzir esta inovação antes de nossa expansão mundial, sinto orgulho de compartilhar este importante marco na história da BELOTERO® como líder confiável em tratamentos com ácido hialurônico", disse Gonzalo Mibelli, Presidente na Região EMEA.

O que é BELOTERO®?

BELOTERO® é o primeiro e único tratamento biomimético com ácido hialurônico com gel de Matriz Polidensificada Coesiva (Cohesive Polydensified Matrix - CPM®), desenvolvido para imitar as características e o comportamento da pele e de suas camadas mais profundas. A marca apresenta um portfólio completo com soluções personalizadas para acentuar traços faciais, melhorar a qualidade da pele e reduzir os sinais de envelhecimento, com resultados naturais e duradouros. O BELOTERO® comemorou recentemente 20 anos de sucesso no mercado de estética, com mais de 18 milhões de seringas vendidas no mundo todo, uma verdadeira comprovação de seu legado.3

Design inteligente. Controle preciso.

"Desde uma perspectiva de design, a nova seringa BELOTERO® oferece estética e funcionalidade, sobretudo com sua excelente sensação tátil e adesão ergonômica nos dedos", disse a Dra. Tatjana Pavicic, dermatologista certificada em Munique, Alemanha. "As superfícies de silicone antiderrapantes com código de cores exclusivo melhoram a experiência do usuário, ao facilitar a identificação, conforto ao profissional e estabilidade durante os procedimentos."

Com um design patenteado desenvolvido exclusivamente para BELOTERO®, a nova seringa de alta qualidade, com a mesma fórmula confiável, tem destaque no mercado mundial com várias melhorias importantes, como:

Design ergonômico: A seringa redesenhada oferece uma adesão mais confortável, facilitando o manuseio durante os procedimentos. 4

A seringa redesenhada oferece uma adesão mais confortável, facilitando o manuseio durante os procedimentos. Precisão em todos os ângulos: Concebida para um desempenho consistente da seringa, ela se adapta a vários ângulos, proporcionando maior controle e estabilidade.

Concebida para um desempenho consistente da seringa, ela se adapta a vários ângulos, proporcionando maior controle e estabilidade. Melhor design de segurança: Um sistema Luer Lock integrado mantém a agulha firmemente presa, que favorece uma administração mais segura.

Validado clinicamente e reconhecido por especialistas.

"Estamos muito felizes que nossa nova seringa BELOTERO® já foi reconhecida por um grupo de usuários especialistas por prover o controle de volume, a adaptabilidade e o manuseio consistente que sabemos que nossos clientes e pacientes buscam", disse Alexis Stern, Diretora Global de Marketing da Merz Aesthetics. "De fato, 93% dos usuários qualificaram a nova seringa BELOTERO® como algo fácil e intuitivo."4

A nova seringa BELOTERO® será lançada começando com BELOTERO® Balance Lidocaine, BELOTERO® Soft Lidocaine e BELOTERO® Intense Lidocaine na Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Itália, Suíça, Espanha, Portugal, Reino Unido, Irlanda e Malta, seguido por uma implementação gradual a nível internacional. Todos os produtos BELOTERO® com a seringa atual continuam seguros e eficazes para uso conforme indicado.

Sobre a Merz Aesthetics

A Merz Aesthetics é uma empresa de estética médica com uma longa história de capacitação de profissionais de saúde, pacientes e funcionários para que vivam cada dia com confiança. Nosso objetivo é ajudar pessoas de todo o mundo a se sentirem, parecerem e viverem como as melhores versões de si mesmas, seja qual for a definição de cada uma. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui produtos injetáveis, dispositivos e tratamentos para a pele, desenvolvidos para satisfazer as necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo uma empresa familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics é conhecida por criar vínculos únicos com seus clientes, que são como família. A sede mundial da Merz Aesthetics se encontra em Raleigh, Carolina do Norte, EUA, com presença comercial em 90 países. Ela também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e com sede em Frankfurt, Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

Considerações importantes sobre o tratamento com BELOTERO® Soft Lidocaine, BELOTERO® Balance Lidocaine e BELOTERO® Intense Lidocaine com ácido hialurônico

BELOTERO® Soft Lidocaine é um implante biodegradável injetável destinado ao preenchimento de linhas finas periorais. BELOTERO® Soft Lidocaine é um dispositivo sem finalidade médica definida. BELOTERO® Soft Lidocaine é indicado para injeção na derme superficial a média para o tratamento de linhas finas periorais.

BELOTERO® Balance Lidocaine é um implante injetável biodegradável indicado para o preenchimento de rugas e sulcos faciais, bem como para aumento labial. BELOTERO® Balance Lidocaine é um dispositivo sem finalidade médica definida. BELOTERO® Balance Lidocaine é indicado para injeção na derme superficial a média para o tratamento de sulcos nasolabiais, linhas de marionete, linhas periorais e comissuras orais. BELOTERO® Balance Lidocaine é indicado para injeção submucosa ou subcutânea para aumento labial.

BELOTERO® Intense Lidocaine é um implante injetável biodegradável destinado ao preenchimento de rugas e sulcos faciais profundos, bem comoàrestauração e aumento do volume dos tecidos moles. BELOTERO® Intense Lidocaine é um dispositivo sem finalidade médica definida. BELOTERO® Intense Lidocaine é indicado para injeção na derme profunda bem como no tratamento de sulcos nasogenianos e linhas de marionete. BELOTERO® Intense Lidocaine é indicado para injeção submucosa ou subcutânea para aumento labial.

