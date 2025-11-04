MDC divulga parecer: supervisão de carteira digital — o que as novas regras para aplicativos de pagamento dos EUA significam para transações de cassinos

WATERFORD, Irlanda, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), uma divisão do OneTwenty Group, divulgou hoje uma nova análise após a regra finalizada do Escritório de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB) para supervisionar grandes provedores de carteira digital não bancárias e aplicativos de pagamento. A regra, que se aplicará a empresas que processam mais de 50 milhões de transações anualmente, traz grandes implicações sobre como os pagamentos de cassino on-line são gerenciados e regulamentados.

“O CFPB está transmitindo uma mensagem clara: os provedores de carteira digital devem atender aos mesmos padrões de proteção ao consumidor que os bancos”, declarou um porta-voz do MDC. “Para cassinos regulamentados que dependem desses canais de pagamento, isso significa requisitos de conformidade mais rigorosos, maior supervisão e uma ênfase renovada na segurança.”

Segundo o CFPB, as entidades recém-cobertas processam, coletivamente, mais de 13 bilhões de pagamentos de consumidores a cada ano. A agência visa reduzir fraudes, fortalecer as proteções de privacidade e garantir direitos de resolução de erros para consumidores que usam aplicativos e carteiras de pagamento digital. . Isso inclui muitas das ferramentas que os jogadores usam para depositar ou sacar fundos em plataformas de cassino regulamentadas.

“A sobreposição entre carteiras digitais e jogos não é mais marginal”, acrescentou o porta-voz. “Os maiores aplicativos são fundamentais para a forma como os jogadores fazem transações, sobretudo em cassinos de baixo depósito. Essa regra torna essencial que as operadoras examinem os parceiros de pagamento não apenas pela velocidade, mas por sua capacidade de atender aos padrões regulatórios de nível bancário.”

O comentário também destaca uma mudança mais ampla do setor em direção aos pagamentos Account-to-Account (A2A) alimentados pela infraestrutura de open banking. As transações A2A, que permitem transferências diretas entre o banco de um jogador e a conta do cassino, devem crescer significativamente em todo o mundo nos próximos dois anos.

"Isso é mais do que uma mudança de política - é um sinal para estratégias de pagamento preparadas para o futuro", afirmou o MDC. "As operadoras que priorizam fluxos de pagamento seguros e auditáveis agora estarão mais bem posicionadas para competiràmedida que o padrão de conformidade aumenta.”

O MDC incentiva as operadoras licenciadas e provedores de carteira digital a avaliar cuidadosamente a regra final do CFPB e seus potenciais efeitos na integração de pagamentos, segurança de dados e confiança do jogador.

Sobre o MDC

O Minimum Deposit Casinos (MDC), uma divisão do OneTwenty Group, é um portal global confiável que defende experiências de cassino on-line transparentes, licenciadas e em conformidade com os regulamentos. O MDC analisa e recomenda plataformas que atendem a altos padrões de KYC (Conheça Seu Cliente), jogo responsável e práticas de pagamento seguras.

E-mail de contato: jonathan@onetwentygroup.com

