WordPress é usado em 43% dos sites no mundo em 2025

O ano de 2025 prova que o WordPress ainda é uma das plataformas mais utilizadas no mundo para criação de sites. Um levantamento realizado pelo site W3Techs, especializado em análise de tecnologias da web, indica que o WordPress é utilizado em 43,2% de todos os sites da internet.

Os dados, atualizados em julho de 2025, reforçam a posição de destaque da plataforma, que surgiu voltada principalmente para blogs e hoje concentra diferentes tipos de sites e landing pages, de portfólios pessoais a portais de notícias.

Blogs mantêm relevância na era das redes sociais

Durante os anos 2000, os blogs foram um dos principais meios de produção de conteúdo digital, utilizados tanto por indivíduos quanto por empresas para divulgar ideias, serviços e notícias.

Contudo, estudos de marketing digital indicam que sites que mantêm blogs ativos recebem até 55% mais visitas em comparação com aqueles que não produzem esse tipo de conteúdo. Isso ocorre porque os mecanismos de busca tendem a valorizar materiais originais e aprofundados, que ajudam a responder dúvidas do público de forma estruturada.

Busca por confiabilidade e profundidade

Outro fator que contribui para o fortalecimento dos blogs é a saturação do conteúdo audiovisual. Pesquisas também indicam mudanças no comportamento do público após a pandemia, com maior interesse por conteúdos significativos e menos imediatistas. Em vez de interações rápidas em redes sociais, parte dos usuários passou a preferir artigos com início, meio e fim, que possibilitam compreensão mais ampla de determinados temas.

Neste sentido, práticas de consumo digital passaram a incluir iniciativas ligadas ao autocuidado, expressão e busca por conteúdos com maior profundidade, conforme publicado na SciELO Brasil.

Perspectivas para o futuro do conteúdo digital

Apesar da popularidade de novos formatos, o blog se mantém como ferramenta versátil de comunicação digital. O especialista Rahul Bansal, fundador e CEO da rtCamp, afirmou em entrevista ao WPBeginner que a plataforma continua relevante no cenário digital. Seja como diário pessoal, canal de notícias ou espaço de divulgação profissional, o blog ainda desempenha papel importante na construção de presença online.

O crescimento do WordPress e a permanência de plataformas voltadas para o conteúdo textual demonstram que o blog, longe de ser um formato obsoleto, permanece adaptável às transformações digitais e deve seguir como peça importante no futuro da internet.