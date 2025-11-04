Empresas brasileiras modernizam a supply chain com IA

Empresas no Brasil estão integrando IA em suas operações de supply chain para aumentar a eficiência, a agilidade e a visibilidade em toda a produção e logística, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Supply Chain Services 2025 para o Brasil revela que as organizações brasileiras estão implementando rapidamente uma série de ferramentas digitais emergentes, frequentemente incluindo Inteligência Artificial Generativa (GenAI), para modernizar os processos de planejamento, compras e logística. Essa tendência reflete um esforço mais amplo para integrar a gestão tradicional da supply chain com soluções digitais integradas que permitem a tomada de decisões em tempo real e a otimização do desempenho.

“As empresas brasileiras estão migrando de operações fragmentadas na supply chain para ecossistemas de cadeia totalmente digitais”, disse Bob Krohn, sócio da ISG na área de manufatura. “Elas querem sistemas flexíveis que combinem insights da GenAI com execução prática para melhorar a capacidade de resposta e reduzir custos.”

Empresas em todo o Brasil estão incorporando a Inteligência Artificial Generativa (GenAI)àgestão da supply chain para tornar as previsões mais precisas, automatizar fluxos de trabalho rotineiros e aprimorar o controle de estoque, segundo o relatório. Essas tecnologias estão sendo aplicadas em áreas como planejamento de demanda, compras ágeis, análise de manufatura e coordenação logística, ajudando as organizações a obter resultados mais rápidos e precisos. Como resultado, os projetos estão alcançando maiores taxas de sucesso na implementação e ciclos de entrega mais curtos, contribuindo para ganhos operacionais mensuráveis.

A modernização das operações da supply chain exige cada vez mais roteiros digitais abrangentes que unifiquem a estratégia tradicional com novas estruturas tecnológicas, afirma a ISG. As empresas estão adotando abordagens digitais integradas para a supply chain, que proporcionam maior eficiência, insights mais profundos e melhor colaboração com fornecedores. Essa mudança exigiu investimentos em gestão de mudanças e preparação da força de trabalho,àmedida que as organizações trabalham para alinhar sua cultura e habilidades com as ferramentas modernas.

Nos últimos anos, as empresas brasileiras têm se concentrado mais em práticas de supply chain circular, aumentando a demanda por serviços relacionados, segundo o relatório. Eventos locais e globais, como a COP30, conferência sobre mudanças climáticas que acontecerá no Brasil, contribuem para essa crescente conscientização e para o desejo dos fornecedores de promover as melhores práticas no mercado. A convergência dos conceitos da supply chain circular com as metas ambientais, sociais e de governança (ESG) está impulsionando ainda mais esse movimento. As empresas brasileiras também estão implementando soluções de gestão de transporte em escala cada vez maior, principalmenteàmedida que essas plataformas se tornam mais robustas, confiáveis ??e integradas aos sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP), afirma a ISG.

“Empresas de sucesso no Brasil estão reconhecendo que a tecnologia por si só não é suficiente para tornar as supply chains mais eficientes e resilientes”, disse Sidney Corrêa Nobre, autor principal do relatório. “Elas estão trabalhando com fornecedores de serviços para combinar soluções digitais consolidadas com profissionais experientes que possam sustentar a inovação na supply chain.”

O relatório também explora outras tendências que afetam o mercado de supply chain do Brasil, incluindo a expansão dos portfólios de serviços de terceirização de processos de negócios (BPO) da supply chain e o crescente interesse em metodologias como a supply chain digital integrada.

Para obter mais informações sobre os desafios relacionadosàsupply chain enfrentados por empresas no Brasil, além das recomendações da ISG para superá-los, consulte o ISG Provider Lens® Focal Points briefing aqui.

O relatório ISG Provider Lens® Supply Chain Services 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 39 fornecedores em quatro quadrantes: Supply Chain Operations Modernization Services, Supply Chain BPO Services, Circular Supply Chain Services e Supply Chain TMS Implementation Services.

O relatório nomeia a Accenture e a Deloitte como Líderes em todos os quatro quadrantes. Nomeia a EY e Peers como Líderes em três quadrantes cada, e a Exed Consulting e a TCS como Líderes em dois quadrantes cada. IBM, ILOS, Sequor e Stefanini são nomeadas Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Alvarez & Marsal, Exed Consulting, ILOS, Peloton, TCS, Wipro e Xcelis Solutions foram nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

Na área de customer experience, a Wipro foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2025 entre os Supply Chain Services. A empresa obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens® Supply Chain Services de 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

