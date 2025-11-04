NR-1: capacitação é chave contra riscos psicossociais

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) prorrogou o prazo para adequação à Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece as disposições gerais de segurança e saúde no trabalho. Mais do que um adiamento, a medida acende um alerta sobre a necessidade crítica de as empresas se capacitarem, especialmente para gerir os riscos psicossociais no ambiente laboral.

A atualização da norma-base impacta todos os setores, introduzindo uma ênfase significativa na gestão de riscos ocupacionais, que agora inclui de forma explícita a avaliação e o controle de fatores que afetam a saúde mental dos trabalhadores. Isso abrange a prevenção de estresse crônico, assédio moral, síndrome de burnout e outros agravos psicossociais, que são grandes causadores de afastamentos e redução da produtividade.

Segundo especialistas, a prorrogação é uma oportunidade para ir além do compliance e construir uma cultura de prevenção sólida. “A NR-1 exige que as empresas façam a gestão dos riscos psicossociais, garantindo um ambiente de trabalho mentalmente saudável. Ela deixa claro que a capacitação deve preparar empregadores e trabalhadores não apenas para riscos físicos, mas também para identificar e mitigar os riscos psicossociais”, destaca Caroline Zimmermann, técnica em segurança no trabalho e pedagoga especialista em educação a distância do INBRAEP. “Isso exige que as empresas revisem seus cronogramas de treinamento para incluir essa dimensão crucial da saúde ocupacional”, complementa.

Publicação recente da Fundacentro alerta que ações superficiais direcionadas aos adoecimentos mentais relacionados ao trabalho são insuficientes e defende a implementação de medidas estruturais nas organizações. Segundo ela, a adoção dessas práticas está associada à redução de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Para atender a essa demanda, o mercado de capacitação já oferece cursos alinhados às novas diretrizes.

