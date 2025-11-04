Sociedades imobiliárias ganham espaço no setor

O conceito de compartilhamento ganhou força e vem transformando também o mercado imobiliário. Segundo dados da consultoria PwC, o mercado de economia compartilhada deve movimentar cerca de US$ 335 bilhões em todo o mundo até este ano. Esse avanço abre espaço para novas formas de investimento e uso de propriedades, como as sociedades imobiliárias de segunda residência.

“Consumir deixou de estar ligado apenas à posse. O valor está nas experiências proporcionadas. Vemos isso em diferentes setores do luxo, em que consumidores de alto poder aquisitivo estão transferindo parte dos investimentos em bens para vivências”, afirma Roberto Pinheiro, CEO e cofundador da MyDoor.

A MyDoor atua com o modelo Smart Asset, que permite aos compradores adquirir participação em uma sociedade imobiliária proprietária do imóvel. Cada sócio tem direito de uso proporcional à sua fração e pode disponibilizar a unidade para locação quando não estiver utilizando.

“No caso da sociedade imobiliária, uma equipe especializada cuida de toda a manutenção do imóvel, desde a estrutura até roupas de cama, para que os sócios aproveitem o tempo livre sem preocupações”, explica Roberto. “Assim, a segunda residência deixa de ser apenas um imóvel e se torna um verdadeiro patrimônio: um ativo inteligente com custos diluídos, estadias proporcionais e gestão profissional”, complementa Roberto.

“As casas compartilhadas oferecem segurança, transparência e previsibilidade, somadas ao acesso a imóveis de alto padrão e flexibilidade de uso. O modelo ainda preserva a valorização do ativo e otimiza sua ocupação, atendendo tanto aos sócios quanto ao mercado de locação de curto prazo nos condomínios em que isso é permitido”, comenta o CEO.

Segundo Roberto, as sociedades imobiliárias também refletem transformações comportamentais e demográficas. “O perfil predominante entre os clientes da MyDoor está entre 35 e 70 anos, com foco em lazer familiar. São famílias que buscam um espaço para reunir amigos e parentes em finais de semana, férias e feriados, além de pessoas que valorizam a convivência, hospitalidade e novas experiências”, esclarece.

“A perspectiva é de que as sociedades imobiliárias de segunda residência de alto padrão se tornem uma classe de ativos reconhecida dentro do setor imobiliário”, finaliza Roberto.