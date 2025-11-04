E-commerce deve movimentar quase R$ 235 bilhões no Brasil

O mercado de e-commerce continua em alta no Brasil. Segundo projeções divulgadas pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o setor de comércio eletrônico no Brasil deve atingir R$ 234,9 bilhões em faturamento em 2025.

O aumento contínuo das vendas online reflete a combinação de fatores como maior acesso à internet, mudanças no comportamento do consumidor e a incorporação de tecnologias que tornam o processo de compra mais ágil e seguro.

Entre as principais tendências estão o crescimento do social commerce, com vendas diretas em canais como Instagram, WhatsApp e TikTok, e a demanda por soluções omnichannel, que integram ambientes online e offline.

A preferência dos consumidores por conveniência e personalização — como pagamentos via Pix, entregas rápidas e ofertas segmentadas — reforça a consolidação dessas práticas no comércio eletrônico e reforça a importância de plataformas digitais bem estruturadas e integradas ao processo de compra.

Espaço para novos empreendimentos

De acordo com análise publicada pela Contraktor, empresas que aplicam a gestão contratual de forma estruturada obtêm ganhos financeiros e ampliam sua vantagem competitiva.

Além disso, estudo divulgado pela consultoria Selia indica que empresas que investem em personalização, automação e logística eficiente podem aumentar a retenção de clientes em até 32%.