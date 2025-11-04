Titanbay e Adams Street anunciam parceria para soluções de gestão de patrimônio privado

LONDRES, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Titanbay, uma das plataformas de infraestrutura de mercados privados que mais rapidamente cresce na Europa, e a Adams Street Partners, LLC (Adams Street), uma empresa líder de propriedade dos funcionários com mais de US$ 62 bilhões em ativos sob sua gestão e ampla experiência em todo o espectro de mercados privados, anunciaram uma parceria de soluções de gestão de patrimônio privado.

Para apoiar essa parceria, a Titanbay oferece uma solução além-fronteiras projetada para facilitar uma experiência perfeita para seus clientes de alta renda, tanto por meio de intermediários, como gestores de patrimônio e bancos privados, quanto diretamente.

A plataforma de infraestrutura da Titanbay foi criada para gerenciar todo o ciclo de investimento e prestar suporte ao mercado de gestão de patrimônio privado, incluindo distribuidores – como bancos privados e gestores de patrimônio –, bem como investidores qualificados que atendam aos requisitos regulatórios e de investimento aplicáveis. A plataforma ajuda a automatizar o processo de integração e conformidade, gerenciar o relacionamento com distribuidores e oferece uma plataforma digital para acessar documentação e relatórios em tempo real, o que já elimina uma parte substancial da complexidade operacional historicamente enfrentada no setor.

“A Titanbay é a camada de infraestrutura que ajuda a conectar muitas das empresas líderes mundiais ao mercado de gestão de patrimônio privado”, declarou Richard Kiddle, Diretor Executivo e Chefe de Soluções para Gestores de Patrimônio da Titanbay.

À medida que os clientes de gestão de patrimônio privado se tornam um componente cada vez mais importante em muitos mercados, plataformas especializadas como a Titanbay vêm surgindo como facilitadoras essenciais, oferecendo uma solução terceirizada que combina tecnologia inteligente, autorizações regulatórias e escala operacional.

A Adams Street é líder global em mercados privados, com mais de 50 anos de experiência, e é considerada uma das empresas mais experientes e respeitadas do setor. Além disso, a Adams Street gere ativos por meio de cinco estratégias de investimento e ajudou a estabelecer alguns dos primeiros índices de referência do setor, bem como um dos primeiros fundos secundários dedicados há quase 40 anos.

“Essa parceria nos permite operar no segmento de gestão de patrimônio privado de forma que reflita os nossos padrões institucionais”, comentou Greg Favre, Diretor de Gestão de Patrimônio da Adams Street Partners. “Esperamos continuar a desenvolver uma relação sustentada e multifacetada com a Titanbay no futuro.”

Sobre a Adams Street

A Adams Street Partners é uma gestora global de investimentos em mercados privados, com atuação em mais de 30 países nos cinco continentes. A empresa é 100% propriedade dos funcionários e possui US$ 62 bilhões em ativos sob gestão nos segmentos de estratégias de investimento primário, secundário, capital de crescimento, crédito e coinvestimento. A Adams Street se empenha em gerar insights de investimento acionáveis ao longo dos ciclos de mercado e, para isso, conta com mais de 50 anos de experiência em mercados privados, inteligência proprietária e relacionamentos de confiança. A Adams Street possui escritórios em Abu Dhabi, Austin, Pequim, Boston, Chicago, Londres, Menlo Park, Munique, Nova Iorque, Seul, Singapura, Sydney, Tóquio e Toronto. Acesse www.adamsstreetpartners.com

Sobre a Titanbay

A Titanbay é uma plataforma de infraestrutura para mercados privados criada para bancos privados, gestores de patrimônio e seus clientes. Ao combinar tecnologia inteligente, conhecimento regulatório e força operacional, a Titanbay permite que os gestores de ativos se expandam para o segmento de patrimônio privado com rapidez e escala, além de proporcionar aos distribuidores acesso facilitado aos principais fundos de mercado privado. Acesse Titanbay.com

