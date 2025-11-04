Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Maxion anuncia ações estratégicas para atender à crescente demanda por rodas de alumínio para veículos leves na América do Sul

Inclui joint venture com a Polimetal para aumentar a capacidade na Argentina

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
04/11/2025 02:08

compartilhe

SIGA

A Iochpe-Maxion (B3: MYPK3), mediante sua divisão de rodas, Maxion Wheels, anunciou a expansão estratégica de seus negócios de rodas de alumínio para veículos leves na América do Sul, ao realocar ativos mundiais existentes para o Brasil e adquirir uma participação de 50,1% na Polimetal, uma das principais fabricantes de rodas de alumínio da Argentina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As vendas de automóveis de passeio continuam crescendo na América do Sul, e nosso negócio de rodas, especialmente rodas de alumínio para veículos leves, continua ganhando participação no Mercosul", afirmou Pieter Klinkers, Presidente e Diretor Executivo da Iochpe-Maxion. "Para atender a este mercado em crescimento eàdemanda correspondente por rodas de alumínio, a Maxion Wheels vem implementando três iniciativas estratégicas. A primeira é o uso de nossas operações internacionais, junto com nossa força de trabalho no Brasil, para satisfazer a demanda adicional imediata. A segunda é a realocação de ativos mundiais existentes para nossas duas fábricas brasileiras de rodas de alumínio para veículos leves em Santo André e Limeira. E, por último, e mais estrategicamente, estamos orgulhosos de anunciar uma parceria formal na Argentina com a Polimetal. Eles têm sido um fornecedor estratégico de longa data e muito respeitado de rodas de alumínio para montadoras que produzem no mercado local."

A transação de ações da Polimetal, concluída hoje, será submetidaàautoridade de concorrência argentina, conforme as leis aplicáveis do país.

Klinkers concluiu: "Estamos confiantes de que nossas ações estratégicas na América do Sul estão implementando o nível de serviço e a produção de rodas de alta qualidade que nossos clientes precisam para atender às suas demandas de curto e longo prazo."

SOBRE A IOCHPE-MAXION

A Iochpe-Maxion é líder mundial em produzir rodas automotivas e uma das principais fabricantes de componentes estruturais automotivos nas Américas. A empresa possui 33 unidades fabris em 14 países e cerca de 17.000 funcionários, o que permiteàIochpe-Maxion atender seus clientes ao redor do mundo com a qualidade, a competitividade e os prazos de entrega que exigem.

A Iochpe-Maxion opera seu negócio principal através da Maxion Wheels e da Maxion Structural Components. A Maxion Wheels produz uma ampla gama de rodas para veículos de passeio, veículos comerciais, reboques e máquinas agrícolas. A Maxion Structural Components produz longarinas, travessas e chassis montados para veículos comerciais, bem como conjuntos estruturais para veículos de passeio.

Para saber mais, acesse o site da Iochpe-Maxion em www.iochpe.com.br.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

colleen.york@maxionwheels.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay