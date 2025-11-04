Maxion anuncia ações estratégicas para atender à crescente demanda por rodas de alumínio para veículos leves na América do Sul

A Iochpe-Maxion (B3: MYPK3), mediante sua divisão de rodas, Maxion Wheels, anunciou a expansão estratégica de seus negócios de rodas de alumínio para veículos leves na América do Sul, ao realocar ativos mundiais existentes para o Brasil e adquirir uma participação de 50,1% na Polimetal, uma das principais fabricantes de rodas de alumínio da Argentina.

"As vendas de automóveis de passeio continuam crescendo na América do Sul, e nosso negócio de rodas, especialmente rodas de alumínio para veículos leves, continua ganhando participação no Mercosul", afirmou Pieter Klinkers, Presidente e Diretor Executivo da Iochpe-Maxion. "Para atender a este mercado em crescimento eàdemanda correspondente por rodas de alumínio, a Maxion Wheels vem implementando três iniciativas estratégicas. A primeira é o uso de nossas operações internacionais, junto com nossa força de trabalho no Brasil, para satisfazer a demanda adicional imediata. A segunda é a realocação de ativos mundiais existentes para nossas duas fábricas brasileiras de rodas de alumínio para veículos leves em Santo André e Limeira. E, por último, e mais estrategicamente, estamos orgulhosos de anunciar uma parceria formal na Argentina com a Polimetal. Eles têm sido um fornecedor estratégico de longa data e muito respeitado de rodas de alumínio para montadoras que produzem no mercado local."

A transação de ações da Polimetal, concluída hoje, será submetidaàautoridade de concorrência argentina, conforme as leis aplicáveis do país.

Klinkers concluiu: "Estamos confiantes de que nossas ações estratégicas na América do Sul estão implementando o nível de serviço e a produção de rodas de alta qualidade que nossos clientes precisam para atender às suas demandas de curto e longo prazo."

SOBRE A IOCHPE-MAXION

A Iochpe-Maxion é líder mundial em produzir rodas automotivas e uma das principais fabricantes de componentes estruturais automotivos nas Américas. A empresa possui 33 unidades fabris em 14 países e cerca de 17.000 funcionários, o que permiteàIochpe-Maxion atender seus clientes ao redor do mundo com a qualidade, a competitividade e os prazos de entrega que exigem.

A Iochpe-Maxion opera seu negócio principal através da Maxion Wheels e da Maxion Structural Components. A Maxion Wheels produz uma ampla gama de rodas para veículos de passeio, veículos comerciais, reboques e máquinas agrícolas. A Maxion Structural Components produz longarinas, travessas e chassis montados para veículos comerciais, bem como conjuntos estruturais para veículos de passeio.

Para saber mais, acesse o site da Iochpe-Maxion em www.iochpe.com.br.

