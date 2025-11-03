SPM International lança SPM Academy Inc. – um novo centro mundial para treinamento e certificação em vibrações conforme norma ISO

SPM Instrument, líder mundial em monitoramento de condição, dá o próximo passo em sua missão de capacitar as indústrias com conhecimento e ferramentas que garantam confiabilidade e desempenho. A SPM Academy Inc., com sede nos EUA, irá servir como um centro mundial de treinamento e certificação em vibrações, reforçando a experiência em confiabilidade industrial em vários setores.

Dirigida por Bill Partipilo, Diretor Executivo da SPM Instrument North America, a Academia tem por base a longa tradição de inovação e suporte ao cliente da SPM através da aprendizagem.

"Nosso novo centro mundial de treinamento oferece aos profissionais de manutenção e confiabilidade a oportunidade de desenvolver suas habilidades mediante materiais de curso interativos e de alta qualidade, em seu idioma local, em uma plataforma ou local que seja conveniente a eles", disse Partipilo.

A SPM Academy combina exercícios práticos, simuladores e estudos de caso reais para uma experiência dinâmica de aprendizagem. O treinamento e a certificação seguem as normas ISO/IEC 17024, ISO 18436-1 e ISO 18436-2. O Centro de Certificação da SPM Academy atualmente busca acreditação junto ao Conselho Nacional de Acreditação da ANSI. A acreditação garante que a certificação cumpra com normas independentes e reconhecidas a nível internacional.

Christer Larsson e Dennis Swanepoel, ambos certificados em Vibrações CAT IV, desenvolvem e ensinam cursos, trazendo um profundo conhecimento do setoràsala de aula.

Com lançamento previsto para novembro de 2025, a SPM Academy Inc. irá oferecer cursos em inglês, espanhol e sueco, disponíveis em salas de aula, online ou no local do cliente. Os primeiros programas – Análise de Vibrações CAT I e CAT II – começam em 1º de janeiro de 2026, seguidos pelos cursos CAT III e CAT IV. Cada curso termina com um exame de certificação ISO 18436-2 opcional, conduzido de modo imparcial pelo Centro de Certificação da Academia. Detalhes sobre os cursos estarão disponíveis em spmacademy.com.

A SPM Academy também convida centros de treinamento independentes de todo o mundo a explorar oportunidades de cooperação e acreditação, ao entrar em contato com info@spmacademy.com.

Mais do que uma provedora de treinamento, a SPM Academy representa uma comunidade mundial dedicada a promover a competência em manutenção e confiabilidade, preparando profissionais do setor para enfrentar os desafios de monitoramento de condições do futuro.

Sobre a SPM International

Fundada em 1970 e com sede em Strängnäs, Suécia, a SPM International desenvolve e oferece soluções avançadas de monitoramento de condição e otimização de processos que ajudam as indústrias a melhorar a confiabilidade, o desempenho e a sustentabilidade. Com tecnologias patenteadas, P&D e produção internas, as empresas do SPM Group e seus parceiros proporcionam sistemas completos de manutenção com base em condições para processos industriais e indústria pesada ao redor do mundo. A nova entidade do Grupo, a SPM Academy Inc., amplia esta missão, ao prover treinamento em análise de vibrações com certificação ISO para profissionais de manutenção e confiabilidade a nível mundial.

