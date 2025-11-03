Pesquisa clínica analisa ação da Bermuda Anticelulite Invel

Pesquisadores brasileiros realizaram um estudo clínico randomizado e duplo-cego para avaliar os efeitos do uso de tecidos com emissão de infravermelho longo na aparência da pele e nos aspectos clínicos da lipodistrofia ginóide — condição popularmente conhecida como celulite.

A pesquisa foi conduzida pela L.A.L. Clínica de Pesquisa e Desenvolvimento Ltda., em parceria com o InfraRedMed – Diagnóstico por Infravermelho e a Stapharm Assessoria Científica, e contou com 151 voluntárias portadoras de celulite grau II e III, acompanhadas por um período de 60 dias.

O objetivo do estudo foi observar possíveis alterações clínicas e laboratoriais, incluindo a avaliação da microcirculação periférica e da elasticidade cutânea. As participantes utilizaram a Bermuda Invel® Active Shorts por oito horas diárias, enquanto um grupo controle utilizou uma peça placebo sem propriedades emissoras. As análises clínicas e termográficas foram realizadas em diferentes momentos do estudo, com base em escalas dermatológicas reconhecidas.

De acordo com os resultados, houve melhora média de 19% no aspecto clínico da celulite nos graus II e III, conforme a escala de Curri, além de aumento da irrigação tecidual e diminuição das áreas de menor circulação, identificadas por termografia infravermelha. Também foi observada melhora da elasticidade da pele em todos os pontos avaliados. Nenhuma participante apresentou irritação ou sensibilização cutânea, indicando boa tolerabilidade e segurança no uso do tecido durante o período testado.

A tecnologia presente no material, denominada MIG3®, consiste em uma biocerâmica incorporada às fibras têxteis, capaz de emitir uma faixa específica de energia de infravermelho longo. Essa emissão atua de forma contínua e é estudada pelo potencial de estimular a microcirculação sanguínea local e favorecer a oxigenação dos tecidos, segundo informações técnicas disponibilizadas pela empresa.

Com base nas evidências científicas apresentadas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reconheceu a eficácia e a segurança do produto, deferindo, em 31 de janeiro de 2011, o Registro ANVISA/MS nº 801047600003. O reconhecimento do órgão valida o cumprimento dos requisitos técnicos e de segurança aplicáveis aos produtos que utilizam tecnologia emissora de infravermelho longo no Brasil.

Atualmente, tecidos com essa composição são aplicados em diferentes versões de vestuário, como bermudas, corsários, leggings e calças, desenvolvidos para uso contínuo em condições cotidianas. Os dados técnicos sobre o material e os resultados do estudo estão disponíveis no portal oficial da Invel®, responsável pelas informações de pesquisa e registro sanitário.

O estudo clínico concluiu que o uso diário do tecido emissor de infravermelho longo durante 60 dias está associado a uma melhora mensurável na aparência da celulite, sem registro de eventos adversos. Os resultados contribuem para a literatura científica sobre o potencial do infravermelho longo em aplicações estéticas e reforçam a importância de estudos clínicos controlados na validação de tecnologias têxteis voltadas à saúde e ao bem-estar.

Com mais de duas décadas dedicadas à pesquisa, a Invel® mantém parcerias com universidades e centros de pesquisa no Brasil

