Sincovaga reforça diversidade e inclusão na Reatech 2025

O Coexistir, programa de diversidade, inclusão e empregabilidade do Sincovaga-SP (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo), participa mais uma vez da Reatech – Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação, que ocorre entre os dias 6 e 8 de novembro, no São Paulo Expo.

Nesta edição, o estande do Sincovaga tem o apoio da FecomercioSP e do Sincomavi (Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, Maquinismos, Ferragens, Tintas, Louças e Vidros da Grande São Paulo). O espaço cresceu e terá 100 m², com painel de LED, sala de palestras, área de convivência e espaço acessível para atendimento ao público, reforçando o compromisso da entidade em promover um ambiente inclusivo e informativo.

O espaço abrigará também os parceiros Varejo Contrata, Nurap, Sesc, Assai, Carrefour e Mackenzie, que apresentam ações voltadas à empregabilidade e à diversidade nas empresas.

Além das atividades de orientação e encaminhamento profissional, o estande contará este ano com uma série de rodas de conversa voltadas à troca de experiências e ao debate sobre práticas inclusivas no ambiente de trabalho.

Entre os temas, destacam-se:

6 de novembro

12h − Grupo Carrefour Brasil

Palestrante: Rafael Barbosa

Tema: Portas Abertas – dicas práticas para currículo e entrevista

14h − MudaMente

Palestrantes: Thays Toyofuku e JP Polo

Tema: MudaMente – um jogo e muitos aprendizados

16h − Instituto Interagir

Palestrante: Camila Citron

Tema: Conversando sobre Autismo e Inclusão

7 de novembro

12h − Mackenzie

Palestrante: Cristiane Lico

Tema: Acessibilidade além do que podemos ver

14h − Assaí

Palestrante: Marta Vogt

Tema: Caminhos na Inclusão: o papel transformador dos profissionais da Saúde na autonomia e protagonismo da Pessoa com Deficiência

16h − Secretaria de Estado da Saúde

Palestrante: José Carlos do Carmo (Kal)

Tema: Critérios de Caracterização da Pessoa com Deficiência

8 de novembro

12h30 – NURAP

Palestrante: Yasmin Correia Anunciato

Tema: Primeiros Sinais para Inclusão

14h30 — SESC SP

Palestrante: Flora Ceragioli Rodrigues

Tema: Construindo ambientes de trabalho inclusivos: experiências do SESC SP

16h30 — Elci Bernardino

Tema: Entre Vistas – O que acontece em nosso mundo interior entre as coisas que podemos ver? Uma conversa sobre o que ouvimos, vemos, sentimos, pensamos e como agimos.

De acordo com Maria de Fátima e Silva, coordenadora do Coexistir, a proposta é ampliar o alcance das ações de inclusão e fortalecer o diálogo entre o setor produtivo e os profissionais com deficiência. “A Reatech é sempre um espaço de oportunidades, aprendizado e transformação. As rodas de conversa deste ano reforçam a importância do conhecimento e da escuta ativa para promovermos ambientes realmente acessíveis”, destaca.

O Varejo Contrata, plataforma gratuita de intermediação de vagas no setor varejista de alimentos, também estará presente, facilitando o contato entre empresas e candidatos. O espaço oferece oportunidades para pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados, jovens aprendizes, mulheres e público 50+, dentre outros. O Nurap, outro parceiro do Sincovaga, levará informações sobre seus programas de capacitação profissional e de geração de renda.

“Queremos mostrar que o setor varejista pode ser protagonista na geração de oportunidades e na valorização da diversidade. A feira é um importante palco para isso”, afirma Alvaro Furtado, presidente do Sincovaga-SP.

Serviço:

Reatech Brasil 2025 – Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação

Data: 6 a 8 de novembro, das 10h às 19h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Água Funda, São Paulo/SP

Mais informações: https://reatechbrasil.com.br/ e https://www.coexistir.com.br/