Sincovaga reforça diversidade e inclusão na Reatech 2025
O Coexistir e o Sincovaga-SP participam da Reatech 2025 com um estande ampliado e acessível, reunindo parceiros como Varejo Contrata, Nurap, Sesc e grandes redes varejistas. A programação inclui rodas de conversa sobre empregabilidade, acessibilidade e práticas inclusivas, reforçando o compromisso do setor em gerar oportunidades e valorizar a diversidade.
O Coexistir, programa de diversidade, inclusão e empregabilidade do Sincovaga-SP (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo), participa mais uma vez da Reatech – Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação, que ocorre entre os dias 6 e 8 de novembro, no São Paulo Expo.
Nesta edição, o estande do Sincovaga tem o apoio da FecomercioSP e do Sincomavi (Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, Maquinismos, Ferragens, Tintas, Louças e Vidros da Grande São Paulo). O espaço cresceu e terá 100 m², com painel de LED, sala de palestras, área de convivência e espaço acessível para atendimento ao público, reforçando o compromisso da entidade em promover um ambiente inclusivo e informativo.
O espaço abrigará também os parceiros Varejo Contrata, Nurap, Sesc, Assai, Carrefour e Mackenzie, que apresentam ações voltadas à empregabilidade e à diversidade nas empresas.
Além das atividades de orientação e encaminhamento profissional, o estande contará este ano com uma série de rodas de conversa voltadas à troca de experiências e ao debate sobre práticas inclusivas no ambiente de trabalho.
Entre os temas, destacam-se:
6 de novembro
12h − Grupo Carrefour Brasil
Palestrante: Rafael Barbosa
Tema: Portas Abertas – dicas práticas para currículo e entrevista
14h − MudaMente
Palestrantes: Thays Toyofuku e JP Polo
Tema: MudaMente – um jogo e muitos aprendizados
16h − Instituto Interagir
Palestrante: Camila Citron
Tema: Conversando sobre Autismo e Inclusão
7 de novembro
12h − Mackenzie
Palestrante: Cristiane Lico
Tema: Acessibilidade além do que podemos ver
14h − Assaí
Palestrante: Marta Vogt
Tema: Caminhos na Inclusão: o papel transformador dos profissionais da Saúde na autonomia e protagonismo da Pessoa com Deficiência
16h − Secretaria de Estado da Saúde
Palestrante: José Carlos do Carmo (Kal)
Tema: Critérios de Caracterização da Pessoa com Deficiência
8 de novembro
12h30 – NURAP
Palestrante: Yasmin Correia Anunciato
Tema: Primeiros Sinais para Inclusão
14h30 — SESC SP
Palestrante: Flora Ceragioli Rodrigues
Tema: Construindo ambientes de trabalho inclusivos: experiências do SESC SP
16h30 — Elci Bernardino
Tema: Entre Vistas – O que acontece em nosso mundo interior entre as coisas que podemos ver? Uma conversa sobre o que ouvimos, vemos, sentimos, pensamos e como agimos.
De acordo com Maria de Fátima e Silva, coordenadora do Coexistir, a proposta é ampliar o alcance das ações de inclusão e fortalecer o diálogo entre o setor produtivo e os profissionais com deficiência. “A Reatech é sempre um espaço de oportunidades, aprendizado e transformação. As rodas de conversa deste ano reforçam a importância do conhecimento e da escuta ativa para promovermos ambientes realmente acessíveis”, destaca.
O Varejo Contrata, plataforma gratuita de intermediação de vagas no setor varejista de alimentos, também estará presente, facilitando o contato entre empresas e candidatos. O espaço oferece oportunidades para pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados, jovens aprendizes, mulheres e público 50+, dentre outros. O Nurap, outro parceiro do Sincovaga, levará informações sobre seus programas de capacitação profissional e de geração de renda.
“Queremos mostrar que o setor varejista pode ser protagonista na geração de oportunidades e na valorização da diversidade. A feira é um importante palco para isso”, afirma Alvaro Furtado, presidente do Sincovaga-SP.
Serviço:
Reatech Brasil 2025 – Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação
Data: 6 a 8 de novembro, das 10h às 19h
Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Água Funda, São Paulo/SP
Mais informações: https://reatechbrasil.com.br/ e https://www.coexistir.com.br/
