Ética e estratégia ganham força no marketing médico

O marketing médico brasileiro tem enfrentado um dilema crescente: como promover profissionais de saúde no ambiente digital sem ferir os princípios éticos da medicina? Em um cenário de alta competitividade e crescente demanda por visibilidade online, a busca por soluções que conciliam estratégia e responsabilidade tem se tornado cada vez mais urgente.



É nesse contexto que surge a B2Med, empresa brasileira de marketing criada por médicos para médicos, com o objetivo de conectar profissionais qualificados a seus pacientes por meio de uma abordagem ética e baseada em evidências. Até o momento, a empresa já impactou mais de 250.000 pacientes por mês com seus anúncios.



Fundada pelos médicos Pedro Dórea e Daniel Costa, a B2Med nasceu da observação de um mercado que tem se transformado ano após ano. “Faltava no Brasil uma empresa que compreendesse a realidade clínica do médico e respeitasse as regras da profissão. Nossa formação nos dá repertório técnico e senso de responsabilidade, já que antes de número e clique, pensamos na jornada do paciente, na experiência de tratamento e no desfecho clínico, bem como no impacto para o negócio médico”, afirma Dórea.



A proposta da empresa é integrar prática clínica, gestão e comunicação com base em evidência científica. O trabalho começa com um diagnóstico do funil de vendas, da conformidade ética e da aderência às diretrizes do Conselho Federal de Medicina (CFM).



“Ser médico muda a forma como trabalhamos. Em vez de ‘prometer resultado’, começamos fazendo um diagnóstico e escolhemos com cautela os médicos que se tornam nossos clientes”, explica Daniel Costa.



Essa seletividade é um dos pilares da atuação da empresa, já que os critérios para aceitar um cliente vão além da estrutura técnica, partindo de três princípios: ética, prática baseada em evidências e compromisso com a experiência do paciente.



De acordo com Dórea, a empresa não oferece soluções genéricas ou promessas fáceis. “Não vendemos atalhos, até porque eles não existem. Vendemos um método”, afirma. Para ele, o sucesso no consultório depende de uma execução complexa: atrair pacientes com boa visibilidade, despertar o desejo de consumo com bases éticas e garantir uma experiência de tratamento satisfatória. “Operamos com metas de negócio, buscando transformar nossos clientes em empresários no processo para um resultado duradouro”, acrescenta.



“Nosso playbook combina estratégia de conteúdo, mídia, CRM e atendimento com Inteligência Artificial, sempre com a premissa de rastrear todas as métricas. Utilizamos esse conjunto de ferramentas justamente para garantir que estamos rastreando de onde vem cada clique, quais são as mensagens de marketing que mais chamam atenção e qual script comercial consegue gerar mais vendas”, explica Costa



A governança é outro ponto central na atuação da B2Med. A empresa implementa checklists de conformidade com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de revisar clinicamente os conteúdos e estabelecer políticas de resposta para redes sociais e anúncios. A ferramenta parte do que é regularizado: educação do paciente, linguagem responsável e não sensacionalista, sem promessa de resultado.



A partir disso, Costa reforça que o desempenho da abordagem pode impactar diretamente na captação de pacientes e na qualidade do acesso à saúde. “Quando o posicionamento é feito com qualidade e o funil está bem implementado, vemos aumento consistente de agendamentos qualificados e melhor taxa de comparecimento”, afirma. Segundo o médico, os pacientes chegam mais informados, escolhem melhor e usam o tempo de consulta de forma mais eficiente.



Além das funcionalidades individuais para os profissionais, os fundadores da B2Med acreditam que o marketing médico ético pode contribuir para a saúde pública. “O paciente procura atendimento mais cedo e escolhe melhor o profissional. Assim, temos menos complicações, menos internações e mais qualidade de vida para a população”, afirma Dórea.



Costa reforça que dar voz a médicos bem formados e éticos aumenta a probabilidade de que pacientes necessitados encontrem profissionais sérios, em vez de prestadores que prescrevem condutas baseadas no lucro. “Se não for em benefício do paciente, se não for sustentável para o médico, não faz sentido para nós”, conclui.



