Foz do Iguaçu recebe 100fronteiras JAZZ Festival em novembro

Foz do Iguaçu recebe a primeira edição do 100fronteiras JAZZ Festival nos dias 1º e 2 de novembro, no Mercado Público Barrageiros. A programação gratuita oferece 24 horas de apresentações musicais e experiências sensoriais, das 10h às 22h no sábado e no domingo.

Entre as atrações confirmadas estão o guitarrista Robin Banerjee — que acompanhou Amy Winehouse e se apresenta ao lado da banda local Side B, em tributo à artista — e o DJ e produtor Isaac Varzim, com curadoria que mistura jazz, funk e grooves brasileiros.

Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e presidente do portal Visit Iguassu, conta que o evento marca a expansão de um movimento cultural iniciado há quatro anos com noites exclusivas de jazz.

“Na sexta-feira, 31 de outubro, o IV 100fronteiras JAZZ NIGHT reúne apoiadores e entusiastas em formato intimista, que se democratizou, funcionando agora como motor de sustentabilidade para os dois dias seguintes de programação gratuita”, declara o empresário.

Denys Alex Fretes Grellmann, presidente do Instituto 100fronteiras, afirma que democratizar a cultura e criar encontros entre pessoas de diferentes comunidades é a realização de um sonho. "O jazz, por sua essência, abraça a diversidade, e isso tem tudo a ver com as mais de 95 nacionalidades que vivem em Foz do Iguaçu e convivem em paz”.

Para Grellmann, a escolha do Mercado Público Barrageiros como palco principal reforça o caráter democrático do evento, ocupando um espaço histórico da cidade. “Com música, gastronomia e atividades para todas as idades, este é um movimento para celebrar a diversidade, a amizade e a união entre Argentina, Brasil e Paraguai".

O Instituto 100fronteiras é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover o desenvolvimento cultural, social e turístico da Tríplice Fronteira. Através de eventos e projetos de alto impacto, busca fortalecer a identidade regional, democratizar o acesso à cultura e gerar oportunidades para a comunidade local.

Impacto no setor turístico e hoteleiro

Mendes pontua que eventos como o 100fronteiras JAZZ Festival contribuem para o aumento da atividade econômica local, gerando oportunidades de negócios e aumentando a renda de profissionais ligados ao turismo, como guias turísticos, artesãos e músicos.

“O festival ajuda a promover Foz do Iguaçu como destino turístico, atraindo visitantes interessados em cultura e música, o que pode levar a um aumento no fluxo de turistas durante o feriado prolongado. A expectativa é receber cerca de 3,5 mil pessoas nos três dias de evento, com público local e de toda a região da fronteira”, aponta o hoteleiro.

Segundo o sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, a empresa oferece promoções especiais para reservas diretas, como descontos antecipados para o evento Jazz Nigth 2025, com 10% de desconto para reservas com hospedagem mínima de duas noites.

“Parcerias entre a iniciativa privada e os organizadores do festival podem levar a benefícios mútuos, como aumento da visibilidade da marca e acesso a novos mercados. O setor hoteleiro, em particular, pode oferecer serviços e infraestrutura para os participantes do festival, como hospedagem, alimentação e entretenimento”, destaca Mendes.

O festival conta com apoios como Itaipu Parquetec, Secretaria de Turismo do Estado do Paraná, Secretaria Municipal de Foz do Iguaçu, AMUTUR, Revista 100fronteiras, Shopping China Importados, Negroni Bar, Selva Andina Wines e La Vinoteca de Don Jorge. Além disso possui parceria com a RPC TV, patrocínio de Visit Iguassu, Lote Grande e Parque das Aves e parceiros como Fecomércio, Senac, Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.