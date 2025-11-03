Phygital é a nova tendência do marketing digital

De acordo com um estudo da Bain & Company, 28% dos consumidores brasileiros afirmam querer diminuir o tempo que passam conectados. Entre os motivos para a percepção de sobrecarga digital e a crescente preocupação com a saúde mental, 35% dos entrevistados acreditam que o tempo gasto com atividades digitais gera distrações indesejadas, 28% acreditam que gera prejuízo à saúde e ao bem-estar e 18% se sentem culpados por fazê-lo.

Essas mudanças afetam a forma como consumidores interagem com marcas e plataformas. Segundo o relatório Digital 2024, da We Are Social e Meltwater, usuários de internet no Brasil passaram, em média, 9 horas por dia conectados, mas demonstram queda no tempo de permanência nas redes sociais em relação aos anos anteriores.

O que é o modelo phygital

O termo "phygital" é resultado da junção dos termos em inglês physical (físico) e digital, e descreve uma estratégia que une elementos do mundo físico com recursos do ambiente digital. O objetivo é permitir que consumidores transitem entre canais online e presenciais de forma integrada e sem interrupções.

Essa integração pode ocorrer em diferentes pontos da jornada do cliente. Por exemplo, uma ação de marketing digital pode direcionar o usuário para uma experiência em loja física, ou uma interação presencial pode ser complementada por um conteúdo digital personalizado.

Aplicações práticas do phygital

O phygital pode ser adotado em diferentes formatos. Alguns exemplos:

No varejo, lojas físicas podem utilizar tecnologias como realidade aumentada, espelhos inteligentes e pagamentos via QR code, enquanto canais de e-commerce promovem ações presenciais, como eventos ou showrooms temporários;





Na educação, instituições podem combinar aulas online com encontros presenciais, dinâmicas em grupo e laboratórios práticos;





No setor de eventos, formatos híbridos podem integrar transmissões ao vivo com participação presencial do público, permitindo maior alcance e flexibilidade;





Na área da saúde, clínicas e academias podem adotar plataformas para agendamento, teleatendimento e acompanhamento digital, mantendo o atendimento físico como parte do serviço.



Integração de canais e uso de tecnologia

A aplicação do modelo phygital exige a integração entre sistemas de dados, plataformas de atendimento e ferramentas de análise. A estratégia envolve o uso de soluções de CRM, automação de marketing, omnicanalidade e monitoramento de comportamento do consumidor.

De acordo com estudo da Harvard Business Review, consumidores que interagem com marcas em múltiplos canais apresentam maior índice de recompra em comparação com os que utilizam apenas um canal.

Impactos para empresas e consumidores

A implementação do modelo phygital está relacionada ao aumento da eficiência nos processos de comunicação e atendimento, além da ampliação do alcance das ações de marketing. Para os consumidores, o modelo oferece flexibilidade para escolher o canal mais conveniente, com possibilidade de alternância entre experiências online e presenciais.

Segundo o portal Varejo S.A., 90% dos consumidores esperam por estratégias de venda omnicanal e 82% perceberam variação de preços entre canais físicos e online, apontando para uma demanda por formatos que combinam conveniência digital e interação presencial.

Estratégia de investimento em marketing digital

Para agências de marketing digital, o phygital representa uma abordagem que visa ampliar a efetividade das campanhas, conectando ações digitais a pontos físicos de contato com o público. Em vez de estratégias centradas apenas em alcance ou performance on-line, o modelo sugere o uso combinado de dados e canais para criar experiências adaptadas ao comportamento do consumidor. É o que reforça Rafael Monteiro, sócio da agência de marketing Fizzing 360°:

“Com base nas tendências observadas, o modelo phygital tem sido utilizado para alinhar a presença digital das marcas às expectativas de consumidores que demonstram maior seletividade em relação ao tempo de exposição online e buscam interações mais relevantes no mundo físico”.

Tendências e perspectivas

Com o avanço de tecnologias como realidade aumentada, sensores inteligentes, inteligência artificial generativa e dispositivos vestíveis (wearables), a expectativa de analistas do setor é que o modelo phygital continue se expandindo. Tais recursos têm potencial para aumentar os pontos de integração entre os ambientes físico e digital.