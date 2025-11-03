Cooperativismo de Crédito impulsiona avanços na DICC 2025

Celebrado em 16 de outubro, o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito (DICC) reúne milhões de pessoas globalmente, destacando a importância da cooperação para promover a prosperidade. Em 2025, o tema oficial do evento, organizado pelo WOCCU, é “Cooperação para um Mundo Próspero”, reforçando o papel das cooperativas financeiras na construção de um futuro mais justo, inclusivo e sustentável.

Instituído em 1948, o DICC não é apenas uma celebração, mas um convite à ação, evidenciando o impacto positivo dessas entidades na inclusão financeira, desenvolvimento local e valorização social. Atualmente, 700 cooperativas de crédito atendem mais de 17,9 milhões de cooperados e possuem ativos que ultrapassam R$ 809 bilhões. Além disso, em 368 municípios que não possuem outras instituições bancárias, as coops de crédito são a única opção para promoção de inclusão e educação financeira das comunidades.

Sistema Ocemg: cooperativas mineiras geram prosperidade



O presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato destaca que o ramo crédito é fundamental para o desenvolvimento regional de Minas Gerais e afirma que o DICC é uma oportunidade de mostrar esses resultados à sociedade. “Quando um mineiro escolhe uma cooperativa de crédito, ele está investindo no futuro da sua cidade, porque elas geram empregos e mantêm os recursos circulando nas próprias comunidades. Vamos mostrar no DICC que o cooperativismo de crédito é um pilar essencial para a prosperidade compartilhada em Minas”.

Sicoob Credicom: cooperar é transformar



No Sicoob Credicom, cooperativa financeira da área da saúde em Minas Gerais, o cooperativismo é vivido na prática. E o Sicoob Credicom também está engajado na campanha. Segundo o diretor comercial da coop, Orestes Miraglia, participar da iniciativa é uma forma de reafirmar o compromisso com os valores do cooperativismo e fomentar a intercooperação entre os sistemas brasileiros de cooperativas de crédito.



“Uma ação nacional amplia a visibilidade do nosso propósito e reforça o papel do cooperativismo como agente de desenvolvimento econômico e social”, destaca. “Esperamos inspirar mais pessoas a conhecer o cooperativismo de crédito e a fazer parte desse modelo. Participar da campanha do DICC é uma forma de reafirmar esse compromisso e fomentar a intercooperação entre os sistemas brasileiros de cooperativas de crédito”, completa Miraglia.