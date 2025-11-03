Empresários e profissionais liberais investem em comunicação para os negócios

Empresários e profissionais liberais de diferentes setores — como médicos, advogados e arquitetos — vêm investindo em conteúdo autoral para impulsionar os negócios. Estudos confirmam a relevância dessa prática. Uma pesquisa publicada no Economic and Social Research Journal (ERSJ), com 1.842 gestores, mostrou que mais de 90% reconhecem que o personal branding — ou gestão da marca pessoal — tem influência direta e significativa no sucesso profissional.

No entanto, muitos ainda têm dificuldade em estruturar a própria comunicação, especialmente por três motivos: falta de tempo para produzir com consistência; linguagem excessivamente técnica, distante do público leigo; e dificuldade em identificar o que é, de fato, uma informação de interesse público — já que, muitas vezes, estão imersos na rotina.

De acordo com Taiane Luz, diretora da Upper PR Comunicação para Negócios — agência especializada em branding pessoal e relações públicas para empreendedores e executivos —, é nesse ponto que entra o consultor de comunicação: o profissional que planeja, apura e transforma o conhecimento e a experiência do especialista em conteúdo estratégico.

Empresários e especialistas não são, necessariamente, escritores — mas têm muito a dizer. Por isso, é fundamental contar com um especialista capaz de traduzir projetos e iniciativas em informações que realmente façam a diferença e impactem clientes, prospects, jornalistas, parceiros ou investidores. Profissionais com vivência em jornalismo ou relações públicas, por exemplo, costumam ter esse olhar estratégico sobre reputação e narrativa. Esse trabalho também pode incluir a atuação de um ghostwriter, responsável por redigir textos, artigos e outros materiais.

“A comunicação eficaz vai muito além do Instagram. Digo isso porque vejo muitos profissionais concentrando seus investimentos em comunicação apenas na rede social, quando artigos em colunas de opinião, participações em matérias na imprensa, iniciativas apresentadas em e-books — entre outras formas de se comunicar — têm impacto real na geração de visibilidade, na conquista de clientes, pacientes e outros públicos de interesse. Já fiz mentoria para executivos que, após terem artigos publicados na mídia, passaram a ser convidados para palestras e ampliaram a carteira de clientes. A comunicação da marca pessoal é um investimento”, frisa Taiane.

Passo a passo para uma comunicação eficaz: