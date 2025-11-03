Nasdaq e 3Dots promovem debate em São Paulo sobre novos IPOs
Evento para abordar nova safra de IPOs de companhias brasileiras será realizado no dia 5 de novembro e terá a presença de executivos da bolsa americana para discutir as oportunidades e os interesses de investidores
compartilheSIGA
No dia 5 de novembro, a 3DOTS Capital Advisory sediará o evento De São Paulo a Wall Street - Conferência de IPO e Mercado de Capitais com a Nasdaq no Iate Clube de Santos, em São Paulo, com a participação especial da bolsa de valores americana. O evento vai colocar em debate o pipeline de IPOs de empresas brasileiras no mercado americano, o interesse crescente de investidores globais por emissoras nacionais e o potencial de setores domésticos para atrair capital externo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O evento será fechado para convidados e vai reunir lideranças do mercado de capitais brasileiro e americano, investidores institucionais e executivos de empresas nacionais de destaque.
“As empresas brasileiras estão construindo negócios de nível global, e a Nasdaq está entusiasmada em trabalhar com essa próxima geração de inovadores como sua parceira na bolsa. Além de compartilhar nossa expertise, esta conferência vai oferecer aos líderes empresariais brasileiros uma oportunidade de explorar os caminhos para a abertura de capital nos Estados Unidos e de se conectar com investidores globais”, afirma Jay Heller, vice-presidente e chefe de Mercados de Capitais e Execução de IPOs da Nasdaq.
Ao lado de Todd Heinzl, cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory, o executivo da bolsa americana fará a abertura do evento, que conta com a recepção de Nizan Guanaes, fundador da N.ideias, e a participação de Denis Caldeira de Almeida, fundador da Caldeira Growth. Executivos da BR Partners, da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) e da KPMG Brasil também estão entre os principais palestrantes.
“O Brasil reflete hoje as mesmas condições que vimos na China há duas décadas — subvalorizado, subcapitalizado e subestimado. A diferença agora é que o Brasil está pronto, e os mercados globais estão atentos”, diz Heinzl, da 3DOTS Capital Advisory. “Este evento tem como objetivo conectar os campeões da indústria brasileira aos investidores e às bolsas mais influentes do mundo. A história do Brasil em 2025 e nos anos seguintes será de aceleração, visibilidade e alcance global”.
A 3DOTS Capital Advisory é uma consultoria global especializada em mercados de capitais, que apoia empresas na conquista de oportunidades internacionais de crescimento por meio de parcerias estratégicas de capital, preparação para IPOs, listagens duplas e soluções de governança corporativa.
Com mais de 100 anos de experiência combinada em mercados financeiros, sua equipe já assessorou companhias na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia em processos de abertura de capital, listagens cruzadas e captações internacionais.
Serviço:
De São Paulo a Wall Street - Conferência de IPO e Mercado de Capitais com a Nasdaq
Data: 5 de novembro
Horário: 8h30 - 15h30
Endereço: Iate Clube De Santos, Av. Higienópolis, 18 - Higienópolis, São Paulo
Mais informações: (11) 97451-4400 / rsvp@ilumieventos.com.br
Agenda
8h30 – 9h30
Credenciamento e Welcome Coffee
9h40 – 9h50
Cerimônia de Abertura: Boas-vindas à primeira conferência “IPO & Capital Markets”
Todd Heinzl – cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory
Jay Heller – vice-presidente e chefe de mercados de capitais e execução de IPOs da Nasdaq
10h – 10h20
O momento do Brasil: criatividade, propósito e o caminho para a NASDAQ
Nizan Guanaes – fundador da N.ideias
10h25 – 10h45
NASDAQ e os Mercados Globais de Capital em 2026 – Perspectivas do cenário de IPOs para 2026 e o papel da NASDAQ
Moderadora: Chris Pelajo, jornalista da Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC
Jay Heller – vice-presidente e chefe de mercados de capitais e execução de IPOs da Nasdaq
10h50 – 11h30
Por que e como abrir o capital? Benefícios de IPOs, momento estratégico e opções de listagem
Moderadora: Chris Pelajo, jornalista da Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC
Todd Heinzl – cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory
Jay Heller – vice-presidente e chefe de mercados de capitais e execução de IPOs da Nasdaq Lucy Pamboukdjian – diretora-executiva de Mercado de Capitais da Abrasca
Manuel Garciadiaz – sócio da Davis Polk & Wardwell
11h30 – 11h40
Sessão de Perguntas e Respostas
11h45 – 12h15
Coffee Break
12:15 – 12:35
Sua empresa está pronta para um IPO em 2026? Alinhando-se aos padrões da NASDAQ
Moderadora: Chris Pelajo, jornalista da Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC
Caio de Castro Silva – sócio da KPMG Brasil
Richard Anslow – sócio da Ellenoff Grossman & Schole LLP
Todd Heinzl – cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory
12h40 – 13h
O Caminho para a NASDAQ: Advisors e bancos de investimento, Roadshow e a busca por investidores
Moderadora: Chris Pelajo, jornalista da Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC
Todd Heinzl – cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory
Thomas Silva – diretor-geral de Global Banking & Markets do Goldman Sachs
13h05 – 14h05
Almoço e Networking
14h05 – 14h15
Nasdaq Global Indexes: Uma porta de entrada para investidores globais
Salvatore Bruno – estrategista de investimentos da Nasdaq
14h20 – 14h40
Crescer ou Desaparecer — Você está crescendo ou apenas ocupado?
Denis Caldeira de Almeida – fundador da Caldeira Growth
14h45 – 15h05
De São Paulo à Times Square: Jornadas inspiradoras de sucesso, da América Latina à NASDAQ
Moderadora: Chris Pelajo, jornalista da Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC
Vinicius Carmona Cardoso – sócio e diretor de Relações com Investidores e Institucionais da BR Partners
Paulo Thiago Arantes de Mendonça – Chairman da MAHA Capital
15h10 – 15h20
Encerramento: Principais aprendizados do Dia
Todd Heinzl – cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory
Jay Heller – vice-presidente e chefe de mercados de capitais e execução de IPOs da Nasdaq
Website: https://3dots.com/