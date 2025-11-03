Nasdaq e 3Dots promovem debate em São Paulo sobre novos IPOs

No dia 5 de novembro, a 3DOTS Capital Advisory sediará o evento De São Paulo a Wall Street - Conferência de IPO e Mercado de Capitais com a Nasdaq no Iate Clube de Santos, em São Paulo, com a participação especial da bolsa de valores americana. O evento vai colocar em debate o pipeline de IPOs de empresas brasileiras no mercado americano, o interesse crescente de investidores globais por emissoras nacionais e o potencial de setores domésticos para atrair capital externo.

O evento será fechado para convidados e vai reunir lideranças do mercado de capitais brasileiro e americano, investidores institucionais e executivos de empresas nacionais de destaque.

“As empresas brasileiras estão construindo negócios de nível global, e a Nasdaq está entusiasmada em trabalhar com essa próxima geração de inovadores como sua parceira na bolsa. Além de compartilhar nossa expertise, esta conferência vai oferecer aos líderes empresariais brasileiros uma oportunidade de explorar os caminhos para a abertura de capital nos Estados Unidos e de se conectar com investidores globais”, afirma Jay Heller, vice-presidente e chefe de Mercados de Capitais e Execução de IPOs da Nasdaq.

Ao lado de Todd Heinzl, cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory, o executivo da bolsa americana fará a abertura do evento, que conta com a recepção de Nizan Guanaes, fundador da N.ideias, e a participação de Denis Caldeira de Almeida, fundador da Caldeira Growth. Executivos da BR Partners, da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) e da KPMG Brasil também estão entre os principais palestrantes.

“O Brasil reflete hoje as mesmas condições que vimos na China há duas décadas — subvalorizado, subcapitalizado e subestimado. A diferença agora é que o Brasil está pronto, e os mercados globais estão atentos”, diz Heinzl, da 3DOTS Capital Advisory. “Este evento tem como objetivo conectar os campeões da indústria brasileira aos investidores e às bolsas mais influentes do mundo. A história do Brasil em 2025 e nos anos seguintes será de aceleração, visibilidade e alcance global”.

A 3DOTS Capital Advisory é uma consultoria global especializada em mercados de capitais, que apoia empresas na conquista de oportunidades internacionais de crescimento por meio de parcerias estratégicas de capital, preparação para IPOs, listagens duplas e soluções de governança corporativa.

Com mais de 100 anos de experiência combinada em mercados financeiros, sua equipe já assessorou companhias na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia em processos de abertura de capital, listagens cruzadas e captações internacionais.



Serviço:



De São Paulo a Wall Street - Conferência de IPO e Mercado de Capitais com a Nasdaq

Data: 5 de novembro

Horário: 8h30 - 15h30

Endereço: Iate Clube De Santos, Av. Higienópolis, 18 - Higienópolis, São Paulo

Mais informações: (11) 97451-4400 / rsvp@ilumieventos.com.br





Agenda

8h30 – 9h30

Credenciamento e Welcome Coffee

9h40 – 9h50

Cerimônia de Abertura: Boas-vindas à primeira conferência “IPO & Capital Markets”

Todd Heinzl – cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory

Jay Heller – vice-presidente e chefe de mercados de capitais e execução de IPOs da Nasdaq

10h – 10h20

O momento do Brasil: criatividade, propósito e o caminho para a NASDAQ

Nizan Guanaes – fundador da N.ideias

10h25 – 10h45

NASDAQ e os Mercados Globais de Capital em 2026 – Perspectivas do cenário de IPOs para 2026 e o papel da NASDAQ

Moderadora: Chris Pelajo, jornalista da Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC

Jay Heller – vice-presidente e chefe de mercados de capitais e execução de IPOs da Nasdaq

10h50 – 11h30

Por que e como abrir o capital? Benefícios de IPOs, momento estratégico e opções de listagem

Moderadora: Chris Pelajo, jornalista da Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC

Todd Heinzl – cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory

Jay Heller – vice-presidente e chefe de mercados de capitais e execução de IPOs da Nasdaq Lucy Pamboukdjian – diretora-executiva de Mercado de Capitais da Abrasca

Manuel Garciadiaz – sócio da Davis Polk & Wardwell

11h30 – 11h40

Sessão de Perguntas e Respostas

11h45 – 12h15

Coffee Break

12:15 – 12:35

Sua empresa está pronta para um IPO em 2026? Alinhando-se aos padrões da NASDAQ

Moderadora: Chris Pelajo, jornalista da Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC

Caio de Castro Silva – sócio da KPMG Brasil

Richard Anslow – sócio da Ellenoff Grossman & Schole LLP

Todd Heinzl – cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory

12h40 – 13h

O Caminho para a NASDAQ: Advisors e bancos de investimento, Roadshow e a busca por investidores

Moderadora: Chris Pelajo, jornalista da Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC

Todd Heinzl – cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory

Thomas Silva – diretor-geral de Global Banking & Markets do Goldman Sachs

13h05 – 14h05

Almoço e Networking

14h05 – 14h15

Nasdaq Global Indexes: Uma porta de entrada para investidores globais

Salvatore Bruno – estrategista de investimentos da Nasdaq

14h20 – 14h40

Crescer ou Desaparecer — Você está crescendo ou apenas ocupado?

Denis Caldeira de Almeida – fundador da Caldeira Growth

14h45 – 15h05

De São Paulo à Times Square: Jornadas inspiradoras de sucesso, da América Latina à NASDAQ

Moderadora: Chris Pelajo, jornalista da Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC

Vinicius Carmona Cardoso – sócio e diretor de Relações com Investidores e Institucionais da BR Partners

Paulo Thiago Arantes de Mendonça – Chairman da MAHA Capital

15h10 – 15h20

Encerramento: Principais aprendizados do Dia

Todd Heinzl – cofundador e presidente da 3DOTS Capital Advisory

Jay Heller – vice-presidente e chefe de mercados de capitais e execução de IPOs da Nasdaq