Espro é a marca mais lembrada na contratação de jovens

O Espro (Ensino Social Profissionalizante) foi o vencedor da categoria “Plataforma de contratação de jovem aprendiz, estagiário e trainee” da 28ª edição do Top of Mind de RH, um dos mais importantes reconhecimentos de marca voltados ao setor de Recursos Humanos e às iniciativas que se destacam na atração, capacitação e gestão de talentos no Brasil. A cerimônia de premiação ocorreu na noite de 22 de outubro, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, reunindo profissionais de RH, representantes de empresas e fornecedores da área num ambiente de celebração, reflexões sobre o futuro do trabalho e boas práticas do setor.

Para o Espro, o reconhecimento representa não apenas uma conquista institucional, mas também o resultado de décadas de atuação na promoção de oportunidades para adolescentes e jovens em fase de entrada no mundo do trabalho. Em seus 46 anos de trajetória, a organização já encaminhou mais de 650 mil jovens à primeira oportunidade de emprego e realizou mais de 1,3 milhão de atendimentos sociais, contando com uma rede crescente de empresas parceiras ativas em todo o país.

“A conquista acontece em meio a uma grande transformação cultural e tecnológica que estamos implementando internamente. Um grande projeto para permitir que nossa instituição, uma entidade do terceiro setor com quase cinquenta anos de atividades, possa continuar sendo útil para a sociedade e transformadora para os jovens do nosso país”, afirma Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro. “Mais que uma plataforma de contratação, criamos um ecossistema de recrutamento, seleção e capacitação que funciona como ponte de desenvolvimento, inclusão e criação de protagonistas nas empresas e na sociedade. O reconhecimento representa um indicativo de satisfação dos profissionais de RH das empresas com a nossa atuação e reforça que estamos no caminho certo – mobilizando o mercado para transformar o primeiro emprego em oportunidade real de desenvolvimento para os jovens, para as empresas e para o Brasil”.

Para Roberta Mira, responsável por Comunicação e Marketing no Espro, uma marca top of mind promove diferenciação, aumenta a fidelidade e fortalece ainda mais a reputação. “Ser o primeiro nome lembrado em nosso setor resulta de uma estratégia de comunicação abrangente e eficiente, focada em experiências marcantes em todos os canais de relacionamento com os nossos públicos. O branding é cada vez mais valorizado por organizações filantrópicas, ajudando a dar mais visibilidade ao terceiro setor”, afirma.

A categoria “Plataforma de contratação de jovem aprendiz, estagiário e trainee” do 28º Top of Mind de RH teve como finalistas, além do Espro, as organizações Across.jobs, CIEE, Companhia de Estágios e Start Carreiras.

Redução das desigualdades

Ao conectar jovens predominantemente em situação de vulnerabilidade social a empresas e oportunidades, plataformas de contratação contribuem para a construção de um mercado de trabalho mais diverso, acessível e qualificado.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, apontam que, entre jovens brasileiros de 18 a 24 anos de idade, 22,4% estavam sem estudar e trabalhar em 2024. Entre jovens na mesma faixa etária, um ano após terem concluído o Programa de Aprendizagem Profissional (Jovem Aprendiz) do Espro, o indicador é três vezes menor: 7%. Esse percentual equivale ao de países desenvolvidos como a Noruega, segundo levantamentos da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Além disso, um ano após o término do Programa de Jovem Aprendiz, 81% dos jovens capacitados pelo Espro seguem empregados e economicamente ativos.