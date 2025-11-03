Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Conquista Nº1 Mundial: “360°Car®”, da AGENCIA, é certificada pelo GUINNESS WORLD RECORDS™

— Estabelecendo um novo padrão global em transformação digital automotiva com 7.096.049 de imagens 360° de veículos e SaaS com Inteligência Artificial —

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
03/11/2025 08:38

compartilhe

SIGA

A AGENCIA Inc. (Sede: Nagoya, Japão; CEO: Jean Pierre), líder em inovação na transformação digital do setor automotivo por meio de inteligência artificial (IA) e tecnologia de imagem 360°, anunciou que sua plataforma SaaS proprietária “360°Car®” foi oficialmente certificada pelo GUINNESS WORLD RECORDS™ como o “Maior álbum online de visualizações 360° de carros”, atingindo 7.096.049 de imagens de veículos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251031240780/pt/

[GUINNESS WORLD RECORDS™ Title] AGENCIA “360°Car®” Achieves World No. 1 with 7,096,049 360° Vehicle Images

[GUINNESS WORLD RECORDS™ Title] AGENCIA “360°Car®” Achieves World No. 1 with 7,096,049 360° Vehicle Images

Esse recorde mundial consolida a AGENCIA como pioneira global em visualização automotiva e infraestrutura digital baseada em IA, redefinindo a forma como veículos são inspecionados, apresentados e comercializados em todo o mundo.

Transformando a transparência automotiva com IA × Imagem 360°

A indústria automotiva — especialmente o segmento de veículos usados — vem buscando aprimorar a padronização das imagens, fortalecer a confiança dos compradores e aumentar a eficiência operacional com a digitalização.

A tecnologia patenteada de imagem 360° da AGENCIA permite capturar imagens padronizadas e de alta qualidade em poucos segundos por meio do aplicativo móvel 360°Car® (iOS/Android). Cada conjunto é automaticamente enviado para a nuvem, gerando um perfil digital completo do veículo em minutos.

Mais de 4.000 empresas líderes, incluindo Recruit Car Sensor, Honda, Suzuki, Nissan, Gulliver e USS Auction, já utilizam a plataforma.
Até o momento, mais de 23,69 milhões de veículos foram processados, e concessionárias que adotaram o 360°Car® registraram 1,8× mais consultas de clientes e 2,5× maior eficiência em listagens.

Esse desempenho comprovado resultou na certificação oficial do GUINNESS WORLD RECORDS™, reforçando a excelência tecnológica, a confiabilidade operacional e a escalabilidade global da AGENCIA.

Vantagem competitiva: Dados, IA e liderança global

Mais do que um marco histórico, esse reconhecimento valida o modelo de negócios orientado por dados da AGENCIA, estruturado em três pilares estratégicos:

  • Padrão global de mercado — 7.096.049 de conjuntos de dados padronizados definem um novo referencial de transparência e qualidade na cadeia automotiva.
  • Impacto no ecossistema — Imagens 360° em alta definição fortalecem inspeções remotas, avaliações de seguro, análises de valor residual e manutenção digital.
  • Motor de inovação em IA — O banco de dados proprietário da AGENCIA alimenta modelos avançados de aprendizado de máquina e aplicações de IA, garantindo vantagem competitiva sustentável.

Integrando Dados × IA × Operações, a AGENCIA constrói a Infraestrutura Digital Confiável que sustentará o futuro da mobilidade global.

Mensagem do CEO

Jean Pierre, CEO da AGENCIA Inc., declarou:

“A certificação do GUINNESS WORLD RECORDS™ é uma conquista coletiva — resultado da confiança de nossos clientes, da dedicação de nossa equipe e do apoio contínuo de nossos parceiros.
Mais do que um marco histórico, representa o início de um novo capítulo de inovação e expansão global.
Com o maior banco de dados de imagens 360° de veículos do mundo, a AGENCIA segue comprometida em tornar o mercado automotivo mais transparente, justo e eficiente, impulsionado pelo poder da IA e dos dados.”

Informações da empresa e do recorde

Sobre o 360°Car®
Plataforma em nuvem para captura e publicação de imagens 360° de veículos via smartphone — aumentando a produtividade das concessionárias, a confiança dos compradores e o desempenho em vendas digitais.
https://www.360.car/

Sobre a AGENCIA Inc.
Empresa de tecnologia que impulsiona a transformação digital por meio de imagem 360° e IA nos setores automotivo, motociclístico e imobiliário.
Principais acionistas: TOPPAN Holdings Inc. e HR Tech Fund (empresa do grupo Recruit Holdings Co., Ltd.)
https://www.agencia.co.jp/pt-br

Certificação GUINNESS WORLD RECORDS™

  • Título: Maior álbum online de visualizações 360° de carros
  • Dados certificados: 7.096.049 de imagens
  • Data: 31 de outubro de 2025
  • Certificadora: Guinness World Records Ltd.

Mais informações:https://www.agencia.co.jp/pt-br/news/guinnessworldrecords.html


Contato:

Contato para Imprensa e Investidores

AGENCIA Inc. — Divisão de Relações Públicas e Relações com Investidores (PR & IR)

press@agencia.co.jp

https://www.agencia.co.jp/pt-br


Fonte: BUSINESS WIRE

Tópicos relacionados:

agencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay