Conquista Nº1 Mundial: “360°Car®”, da AGENCIA, é certificada pelo GUINNESS WORLD RECORDS™

A AGENCIA Inc. (Sede: Nagoya, Japão; CEO: Jean Pierre), líder em inovação na transformação digital do setor automotivo por meio de inteligência artificial (IA) e tecnologia de imagem 360°, anunciou que sua plataforma SaaS proprietária “360°Car®” foi oficialmente certificada pelo GUINNESS WORLD RECORDS™ como o “Maior álbum online de visualizações 360° de carros”, atingindo 7.096.049 de imagens de veículos.

Esse recorde mundial consolida a AGENCIA como pioneira global em visualização automotiva e infraestrutura digital baseada em IA, redefinindo a forma como veículos são inspecionados, apresentados e comercializados em todo o mundo.

Transformando a transparência automotiva com IA × Imagem 360°

A indústria automotiva — especialmente o segmento de veículos usados — vem buscando aprimorar a padronização das imagens, fortalecer a confiança dos compradores e aumentar a eficiência operacional com a digitalização.

A tecnologia patenteada de imagem 360° da AGENCIA permite capturar imagens padronizadas e de alta qualidade em poucos segundos por meio do aplicativo móvel 360°Car® (iOS/Android). Cada conjunto é automaticamente enviado para a nuvem, gerando um perfil digital completo do veículo em minutos.

Mais de 4.000 empresas líderes, incluindo Recruit Car Sensor, Honda, Suzuki, Nissan, Gulliver e USS Auction, já utilizam a plataforma.

Até o momento, mais de 23,69 milhões de veículos foram processados, e concessionárias que adotaram o 360°Car® registraram 1,8× mais consultas de clientes e 2,5× maior eficiência em listagens.

Esse desempenho comprovado resultou na certificação oficial do GUINNESS WORLD RECORDS™, reforçando a excelência tecnológica, a confiabilidade operacional e a escalabilidade global da AGENCIA.

Vantagem competitiva: Dados, IA e liderança global

Mais do que um marco histórico, esse reconhecimento valida o modelo de negócios orientado por dados da AGENCIA, estruturado em três pilares estratégicos:

Padrão global de mercado — 7.096.049 de conjuntos de dados padronizados definem um novo referencial de transparência e qualidade na cadeia automotiva.

— 7.096.049 de conjuntos de dados padronizados definem um novo referencial de transparência e qualidade na cadeia automotiva. Impacto no ecossistema — Imagens 360° em alta definição fortalecem inspeções remotas, avaliações de seguro, análises de valor residual e manutenção digital.

— Imagens 360° em alta definição fortalecem inspeções remotas, avaliações de seguro, análises de valor residual e manutenção digital. Motor de inovação em IA — O banco de dados proprietário da AGENCIA alimenta modelos avançados de aprendizado de máquina e aplicações de IA, garantindo vantagem competitiva sustentável.

Integrando Dados × IA × Operações, a AGENCIA constrói a Infraestrutura Digital Confiável que sustentará o futuro da mobilidade global.

Mensagem do CEO

Jean Pierre, CEO da AGENCIA Inc., declarou:

“A certificação do GUINNESS WORLD RECORDS™ é uma conquista coletiva — resultado da confiança de nossos clientes, da dedicação de nossa equipe e do apoio contínuo de nossos parceiros.

Mais do que um marco histórico, representa o início de um novo capítulo de inovação e expansão global.

Com o maior banco de dados de imagens 360° de veículos do mundo, a AGENCIA segue comprometida em tornar o mercado automotivo mais transparente, justo e eficiente, impulsionado pelo poder da IA e dos dados.”

Informações da empresa e do recorde

Sobre o 360°Car®

Plataforma em nuvem para captura e publicação de imagens 360° de veículos via smartphone — aumentando a produtividade das concessionárias, a confiança dos compradores e o desempenho em vendas digitais.

Sobre a AGENCIA Inc.

Empresa de tecnologia que impulsiona a transformação digital por meio de imagem 360° e IA nos setores automotivo, motociclístico e imobiliário.

Principais acionistas: TOPPAN Holdings Inc. e HR Tech Fund (empresa do grupo Recruit Holdings Co., Ltd.)

Certificação GUINNESS WORLD RECORDS™

Título: Maior álbum online de visualizações 360° de carros

Maior álbum online de visualizações 360° de carros Dados certificados: 7.096.049 de imagens

7.096.049 de imagens Data: 31 de outubro de 2025

31 de outubro de 2025 Certificadora: Guinness World Records Ltd.

