Meet Call é premiada por inovação e produtividade

A Meet Call, empresa especializada em serviços de atendimento ao cliente e recuperação de crédito, foi uma das vencedoras do Prêmio Best Performance 2025, promovido pela CMS People. A companhia conquistou o reconhecimento na categoria “Inovação, Colaboração e Produtividade”, durante cerimônia realizada no dia 14 de outubro, na Casa Giardini, em São Paulo.



O prêmio é considerado um dos mais relevantes do setor de relacionamento com o cliente e gestão de crédito, e destaca iniciativas que combinam eficiência operacional com estratégias inovadoras. Para o diretor da Meet Call, Marcelo Taborda Hallgren, a conquista representa um marco importante na trajetória da empresa.



“Ser reconhecida em um dos maiores prêmios do setor é motivo de grande orgulho para nós. Esse resultado é fruto do trabalho de uma equipe engajada em entregar o melhor aos nossos clientes, unindo tecnologia e inteligência artificial ao toque humano para potencializar os resultados das operações”, afirma.



Fundada com foco em soluções digitais e personalizadas, a Meet Call busca se consolidar como referência em atendimento omnicanal e estratégias de cobrança.



Segundo Marcelo, o reconhecimento reforça o posicionamento da empresa como agente de transformação no mercado. “Somos uma empresa jovem, mas com DNA experiente, nascida em um novo tempo, onde dados, tecnologia e empatia caminham lado a lado. Aqui, Inteligência Artificial e atendimento humanizado não competem, mas se conectam com objetivo de gerar interações mais inteligentes, ágeis e verdadeiras.”



A premiação teve como base o case de uso da Inteligência Artificial nas operações de cobrança da Meet Call. A empresa desenvolveu um orquestrador de cobrança que aplica abordagens específicas para cada perfil de cliente, com foco em eficiência e personalização.



“Essa tecnologia permite uma régua inteligente que pode gerar economia, eficiência e ganhos em escala. O apoio dos nossos colaboradores é essencial para que, no momento do atendimento, consigamos mostrar ao cliente as vantagens e benefícios de regularizar seu contrato, com foco na solução”, explica o executivo.



Entre as tecnologias utilizadas estão as ferramentas de reconhecimento de fala e análise de sentimentos, aplicadas em canais de voz e texto. A estratégia busca aprimorar a experiência do cliente (CX) e tornar as interações mais assertivas.



“Com ferramentas de IA e automação, podemos resolver demandas com mais rapidez e precisão, enquanto nossos colaboradores humanos se dedicam a oferecer soluções personalizadas e empáticas. Isso tem como foco fazer com que cada cliente se sinta ouvido e valorizado, ao mesmo tempo em que a operação se torna mais eficiente e assertiva”, pontua Marcelo.



O prêmio também contribui para ampliar a visibilidade da marca no setor de terceirização de processos de negócios (BPO) e CX, além de reforçar a imagem da Meet Call como parceira estratégica de grandes empresas.



“O reconhecimento valida nosso investimento contínuo em Inteligência Artificial, automação de processos e atendimento humanizado, mostrando ao mercado que é possível unir tecnologia e empatia para gerar resultados expressivos em performance, satisfação e reputação”, ressalta o diretor.



Com a conquista, a empresa projeta novos desafios e metas para os próximos meses. A expectativa é manter o ritmo de crescimento, sem abrir mão da experiência oferecida aos clientes. Para isso, a Meet Call investe continuamente em ferramentas e tecnologias que proporcionem cada vez mais uma experiência positiva, tanto para os clientes quanto para os colaboradores.



