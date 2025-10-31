Feira Científica tem experiência cultural imersiva
O Experimente Cultura participou da Feira Científica do Colégio Notre Dame Recreio, que reuniu cerca de 500 pessoas entre pais e alunos. O projeto levou uma experiência imersiva em realidade virtual ao Museu do Amanhã, reconhecido como o museu mais sustentável do Brasil, unindo cultura, inovação e consciência ambiental em uma vivência educativa e tecnológica.
O Colégio Notre Dame Recreio realizou, no dia 25 de outubro, sua tradicional Feira Científica, que neste ano reuniu cerca de 500 pessoas, entre pais, responsáveis e estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Com o tema central voltado à sustentabilidade, o evento destacou projetos criativos sobre reciclagem, alimentação saudável e preservação do planeta. E foi nesse cenário que o Projeto Experimente Cultura marcou presença, levando cultura e tecnologia ao público, com uma visita imersiva em realidade virtual ao Museu do Amanhã, reconhecido como o museu mais sustentável do Brasil.
Durante a experiência, os visitantes puderam explorar as exposições do museu com os óculos de realidade virtual, vivenciando de forma lúdica e educativa os temas da ciência, tecnologia e futuro sustentável.
“Acreditamos que aproximar os estudantes da cultura por meio da tecnologia amplia o aprendizado e fortalece a consciência sobre o papel de cada um na construção de um mundo mais sustentável”, destacou Renata Prado, curadora do Experimente Cultura.
Além da participação do projeto, a feira contou ainda com oficinas, experiências de robótica, maquetes sobre reciclagem, plantio de mudas e brincadeiras educativas, em uma programação que envolveu toda a comunidade escolar.
