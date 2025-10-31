Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Feira Científica tem experiência cultural imersiva

O Experimente Cultura participou da Feira Científica do Colégio Notre Dame Recreio, que reuniu cerca de 500 pessoas entre pais e alunos. O projeto levou uma experiência imersiva em realidade virtual ao Museu do Amanhã, reconhecido como o museu mais sustentável do Brasil, unindo cultura, inovação e consciência ambiental em uma vivência educativa e tecnológica.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
31/10/2025 17:31

compartilhe

SIGA
x
Feira Científica tem experiência cultural imersiva
Feira Científica tem experiência cultural imersiva crédito: DINO

O Colégio Notre Dame Recreio realizou, no dia 25 de outubro, sua tradicional Feira Científica, que neste ano reuniu cerca de 500 pessoas, entre pais, responsáveis e estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com o tema central voltado à sustentabilidade, o evento destacou projetos criativos sobre reciclagem, alimentação saudável e preservação do planeta. E foi nesse cenário que o Projeto Experimente Cultura marcou presença, levando cultura e tecnologia ao público, com uma visita imersiva em realidade virtual ao Museu do Amanhã, reconhecido como o museu mais sustentável do Brasil.

Durante a experiência, os visitantes puderam explorar as exposições do museu com os óculos de realidade virtual, vivenciando de forma lúdica e educativa os temas da ciência, tecnologia e futuro sustentável.

“Acreditamos que aproximar os estudantes da cultura por meio da tecnologia amplia o aprendizado e fortalece a consciência sobre o papel de cada um na construção de um mundo mais sustentável”, destacou Renata Prado, curadora do Experimente Cultura.

Além da participação do projeto, a feira contou ainda com oficinas, experiências de robótica, maquetes sobre reciclagem, plantio de mudas e brincadeiras educativas, em uma programação que envolveu toda a comunidade escolar.



Website: http://www.experimentecultura.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay