China Eastern Airlines e Autoridade Aeroportuária de Xangai Anunciam Principais Conquistas no Fórum Internacional de Aviação do Bund Norte de 2025

XANGAI, Oct. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Fórum Internacional de Aviação do Bund Norte de 2025 foi aberto hoje nos Grand Halls em Xangai, China, organizado pelo Ministério dos Transportes da República Popular da China e pelo Governo Popular Municipal de Xangai, em conjunto com a China Eastern Air Holding Co., Ltd. e a Autoridade Aeroportuária de Xangai.

Sob o tema "Inovação e Inteligência: Moldando o Futuro da Aviação", o fórum reuniu quase 300 líderes e especialistas do governo, empresas de aviação e instituições de pesquisa de todo o mundo para discutir tendências e estratégias emergentes que moldam a indústria da aviação.

Uma série de conquistas importantes foram divulgadas durante o evento:

A China Eastern Airlines apresentou seu Relatório Global de Desenvolvimento da Rede de Passageiros e Carga;

A Autoridade Aeroportuária de Xangai lançou sua nova marca de serviço: "Shanghai to the World, Seamless Transfers” (Xangai para o Mundo, Transferências Perfeitas)

A Comissão de Ciência e Tecnologia do Município de Xangai (STCSM), a Autoridade Aeroportuária de Xangai e a Universidade Normal da China Oriental apresentaram conjuntamente os resultados da "Verificação de Tecnologias-Chave e Escala Piloto para Combustível de Aviação Sustentável (SAF)";

A Associação de Aeroportos Civis da China divulgou o CCAA·2025 China Transport Airport Development Index.

Em meioàmudança acelerada do setor de aviação global em direçãoàdigitalização, inteligência e sustentabilidade, a inovação e a integração tecnológica tornaram-se fundamentais para moldar seu futuro. Durante as sessões principais, especialistas da Fudan University, China Academy of Railway Sciences, Air France-KLM Group, MATAR-Hamad International Airport, e China Academy of Civil Aviation Science and Technology analisaram os caminhos para o desenvolvimento da rede global de aviação a partir das perspectivas duplas de "cadeia física” e "cadeia de tecnologia".

Uma sessão de mesa redonda com o tema "Voando Sobre o Delta do Rio Yangtze, Integração para a Próxima Era: 'Aviação Mais MICE, Cultura, Esportes e Exibições', Novos Modelos de Negócios Conduzindo o Desenvolvimento do Centro de Envio”, contou com palestrantes da Shanghai Airport Authority, China Center of International Cultural Exchange and Tourism Promotion, China Sports Industry Group, Shanghai Museums Association, e Shanghai Jiushi Group. Os participantes compartilharam insights práticos sobre novos modelos de negócios e integração intersetorial no âmbito da iniciativa "Aviação+".

A China Eastern Airlines e a Autoridade Aeroportuária de Xangai apresentaram conjuntamente suas últimas conquistas em "Aviação + Cultura e Turismo", com exibições imersivas de soluções de viagem habilitadas pela tecnologia. Os destaques incluíram a visualização digital da China Eastern da sua rede de vias aéreas "Air Silk Road" e o lançamento da sua série humana digital de IA - o assistente virtual "Dongdong” e o robô físico "Xiaodong” - demonstrando a profundidade da integração da IA nos serviços de aviação.

A China Eastern Airlines também apresentou oficialmente o "China Pass", desenvolvido em conjunto com o China Sports Industry Group, a Shanghai Museums Association e o Shanghai Jiushi Group. O cartão oferece uma série de benefícios exclusivos - inclusive descontos em passagens aéreas, acesso Wi-Fi a bordo, serviços integrados de traslado do aeroporto, e passeios gratuitos de meio dia em Xangai para passageiros em traslado no Aeroporto Internacional de Pudong. Ele será distribuído mundialmente através dos canais de vendas da China Eastern Airlines, com expansões futuras previstas para incluir atrações, hotéis e varejo, em um ecossistema abrangente para os gastos com turismo de visitantes.

Os parceiros também apresentaram uma coleção cultural especialmente curada intitulada "Pulse of the Silk Road, Symphony of Airways", composta por um lenço de seda de amoreira, itens de porcelana e emblemas comemorativos embutidos com chips NFC. O toque de um smartphone em um crachá desbloqueia um "arquivo digital vestível” de destaques do fórum, combinando artisticamente a aviação com o patrimônio cultural.

A influência do fórum também subiu aos céus: A China Eastern Airlines lançou a experiência temática do North Bund Forum em quase 400 voos que chegam a Xangai. Um exemplo notável foi o voo temático MU244 "City Window" de 17 de outubro de Milão para Xangai, produzido em conjunto com o Shanghai City News Service. Através de exibições de cabine e atividades interativas cuidadosamente projetadas, os passageiros puderam ver a cultura vibrante e a energia urbana de Xangai a 30.000 pés, transformando o voo em uma vitrine dinâmica da cidade.

Como parceira principal no desenvolvimento do hub de aviação internacional de Xangai, a China Eastern Airlines apoiou o Aeroporto Internacional de Pudong a alcançar a liderança nacional no fluxo de passageiros e de carga. Desde 2024, a China Eastern Airlines já lançou 23 novas rotas internacionais de médio e longo curso, alcançando 21 países parceiros do "Cinturão e Estrada" e 36 destinos. Com a inauguração da rota Xangai-Nova Zelândia-Argentina no final do ano, a China Eastern Airlines se tornará a primeira companhia aérea chinesa baseada no continente a conectar todos os seis continentes habitados e a ocupar o primeiro lugar em número de destinos internacionais atendidos.

Por meio do desenvolvimentos de infraestrutura, como o Hongqiao Air-Rail Transfer Center e terminais urbanos fora do local, a China Eastern Airlines está fortalecendo a rede integrada de transporte aéreo-terrestre do Delta do Rio Yangtze. Em 2024, a companhia aérea facilitou a transferência de 8,358 milhões passageiros internacionais no Aeroporto Internacional de Pudong, representando 80,9% do total do aeroporto. No primeiro semestre de 2025, o número cresceu para 4,795 milhões - um aumento anual de 26,8% - exemplo do seu papel fundamental no aumento do desempenho de transferências internacionais do Shanghai Pudong.

