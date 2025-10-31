Santana Import participa da Canton Fair 2025 na China

A Santana Import marcou presença na Canton Fair 2025, realizada em Guangzhou, na China. Reconhecida como uma das maiores feiras de importação e exportação do mundo, o evento reuniu milhares de expositores e visitantes de diversos países, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro para o comércio global.

Com o objetivo de ampliar relacionamentos comerciais e acompanhar as transformações do mercado internacional, a Santana Import participou da feira com foco em identificar novas oportunidades de negócios e inovações em diferentes setores. A presença da empresa demonstra o interesse em acompanhar as mudanças do mercado e manter o portfólio alinhado às principais tendências globais.

A Canton Fair é conhecida por reunir produtos já disponíveis para comercialização, o que a diferencia de outras feiras internacionais. Enquanto eventos como a IFA, em Berlim, e a CES, em Las Vegas, costumam apresentar protótipos e tecnologias em estágio inicial, a feira chinesa oferece uma visão prática do mercado global, possibilitando negociações imediatas e avaliação de produtos com aplicação real.

Durante os dias de visita, representantes da Santana Import participaram de reuniões com fornecedores e parceiros estratégicos, além de realizar visitas a fábricas localizadas em diferentes regiões da China. De acordo com a equipe da empresa, essas interações presenciais possibilitam uma avaliação mais completa sobre padrões de qualidade, capacidade produtiva e nível de inovação dos parceiros. O grupo também destaca que essa aproximação contribui para aprimorar processos e gerar benefícios diretos aos clientes no Brasil.

Segundo Marcelo Amorati, CEO da Santana Import, estar presente em eventos internacionais como a Canton Fair é fundamental para fortalecer o posicionamento da marca e garantir competitividade no mercado brasileiro. “Participar de feiras globais é uma forma de estar na vanguarda do setor. Esse contato direto com fornecedores e com as tendências do mercado internacional nos permite tomar decisões mais assertivas e planejar movimentos estratégicos para os próximos períodos”, afirma Amorati.

A feira, que ocorre duas vezes ao ano, é considerada um espaço essencial para quem busca acompanhar o ritmo acelerado do comércio global. Para a Santana Import, manter essa presença constante representa não apenas uma oportunidade de expansão, mas também uma forma de consolidar parcerias, atualizar processos e oferecer ao mercado brasileiro um portfólio cada vez mais alinhado às necessidades dos seus clientes e às tendências internacionais.

Com foco em inovação, relacionamento e crescimento, a Santana Import reforça seu compromisso em atuar com visão global, buscando constantemente novas formas de agregar valor e aprimorar sua atuação no mercado de importação e distribuição.