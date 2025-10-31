Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Desenvolvimento sustentável exige compromisso com as futuras gerações

Com a ascensão das práticas sustentáveis, o interesse das empresas é aprimorar suas atividades para que possam reduzir e combater os seus impactos negativos no meio ambiente.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
31/10/2025 13:31

compartilhe

SIGA
x
Desenvolvimento sustentável exige compromisso com as futuras gerações
Desenvolvimento sustentável exige compromisso com as futuras gerações crédito: DINO

As construções sustentáveis visam ser um pilar importante para a redução das emissões de CO2, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente. Ao integrar diferentes elementos, a construção civil pode liderar o caminho para um futuro mais sustentável, garantindo que as estruturas erguidas hoje não prejudiquem as gerações futuras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O desenvolvimento sustentável é uma agenda universal que visa construir um mundo melhor. Todos os países estão testemunhando os sérios impactos das mudanças climáticas, que provocam danos na diversidade biológica do planeta e na vida das pessoas.

“De acordo com uma estimativa, as mudanças climáticas podem destruir 9% do valor das moradias do mundo até 2050, o que equivale a 25 trilhões de dólares”, enfatiza Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

O Acordo de Paris determinou que países desenvolvidos invistam US?100 bilhões por ano em medidas de combate às mudanças climáticas e adaptação em países em desenvolvimento. O objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio da temperatura global abaixo de 2°C, ou, se possível, até 1,5°C, em relação aos níveis pré-industriais.

“As energias renováveis são fundamentais para atingir essas metas, sendo previsto que elas respondam por mais de 90% da expansão global da capacidade de eletricidade”, finaliza Vininha F. Carvalho.



Website: https://www.revistaecotour.news

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay