Desenvolvimento sustentável exige compromisso com as futuras gerações

As construções sustentáveis visam ser um pilar importante para a redução das emissões de CO2, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente. Ao integrar diferentes elementos, a construção civil pode liderar o caminho para um futuro mais sustentável, garantindo que as estruturas erguidas hoje não prejudiquem as gerações futuras.

O desenvolvimento sustentável é uma agenda universal que visa construir um mundo melhor. Todos os países estão testemunhando os sérios impactos das mudanças climáticas, que provocam danos na diversidade biológica do planeta e na vida das pessoas.

“De acordo com uma estimativa, as mudanças climáticas podem destruir 9% do valor das moradias do mundo até 2050, o que equivale a 25 trilhões de dólares”, enfatiza Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

O Acordo de Paris determinou que países desenvolvidos invistam US?100 bilhões por ano em medidas de combate às mudanças climáticas e adaptação em países em desenvolvimento. O objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio da temperatura global abaixo de 2°C, ou, se possível, até 1,5°C, em relação aos níveis pré-industriais.

“As energias renováveis são fundamentais para atingir essas metas, sendo previsto que elas respondam por mais de 90% da expansão global da capacidade de eletricidade”, finaliza Vininha F. Carvalho.