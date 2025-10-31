Colab traz linha de acessórios para aparelhos auditivos

A Widex anuncia uma colaboração inédita com a Disney na América Latina para inspirar conversas sobre saúde auditiva por meio de uma linha de acessórios inspirada em Mickey e Amigos. A iniciativa busca estimular a aceitação do uso de aparelhos auditivos de forma leve e afetuosa, por meio da conexão emocional que personagens clássicos despertam em diferentes gerações.

A novidade foi apresentada oficialmente no dia 17 de outubro para os mercados que compõem a América Latina: México, Brasil, Chile e Argentina.

Por meio dessa parceria, a Widex reforça seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento de soluções que contribuam para uma experiência auditiva mais humana, acolhedora e conectada com o cotidiano das famílias latino-americanas.

“Queremos que as pessoas ouçam, mas também se sintam vistas. A Disney tem a capacidade de se comunicar com todas as gerações, de gerar entusiasmo e um senso de pertencimento. Com esta parceria, pretendemos transformar os aparelhos auditivos em um símbolo de identidade e empoderamento, não de limitação”, afirma Gisele Munhóes, diretora de Marketing e Produtos LATAM da WSA.

Uma campanha contra o estigma, não apenas um acessório

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo têm algum grau de perda auditiva. No entanto, a porcentagem de pessoas que realmente usam aparelhos auditivos é muito menor, seja por falta de informação, barreiras econômicas ou estigma social.

Esta parceria visa quebrar possíveis noções preconcebidas e dar uma nova narrativa à saúde auditiva. “Usar um aparelho auditivo não deve ser motivo de vergonha, mas uma maneira de cuidar de si mesmo, de se expressar e de se reconectar com a vida”, enfatiza a diretora.

Campanha “Escute a magia de ser você mesmo”

A campanha, sob o slogan “Escute a magia de ser você”, está alinhada aos princípios de bem-estar, promovendo uma conversa mais aberta sobre a perda auditiva e seu tratamento. Trata-se de criar um ambiente onde tanto crianças, quanto adultos possam abraçar sua identidade auditiva com orgulho.

Essa estratégia também tem um forte componente de conscientização social e transformação cultural. Por meio dessa colaboração, ambas as marcas visam não apenas agregar valor ao uso de aparelhos auditivos, mas também levar a audição a quem mais precisa, normalizando seu uso de uma perspectiva emocional, estética e humana.