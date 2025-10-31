Manpower abre 394 vagas para atendente de farmácia no Brasil

O ManpowerGroup Brasil, consultoria de soluções em Recursos Humanos, está contratando profissionais para atuarem como atendente de farmácia. O único requisito é possuir ensino médio completo, e a empresa também apoia a candidatura de pessoas que buscam sua primeira oportunidade de emprego.



As atividades do atendente de farmácia incluem: atendimento ao público, organizar a loja, abastecer e repor prateleiras, auxiliar nas entregas e revezar caixa.

Os colaboradores terão acesso aos benefícios de vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e quebra de caixa.

As cidades contempladas podem ser conferidas a seguir:

Rio de Janeiro: Angra dos Reis; Araruama; Armação de Búzios; Arraial do Cabo; Cabo Frio; Copacabana; Gávea; Ipanema; Itaperuna; Leblon; Leme; Magé; Macaé; Méier; Nilópolis; Nova Friburgo; Nova Iguaçu; Paraty; Petrópolis; Rio de Janeiro; Rio das Ostras; Saquarema; São Pedro da Aldeia; Teresópolis; Três Rios; Barra da Tijuca.

Rio Grande do Sul: Canela; Capão da Canoa; Gramado; Porto Alegre; Torres; Tramandaí; Xangri-Lá.

Espírito Santo: Aracruz; Cachoeiro de Itapemirim; Guarapari; Marataízes; Serra; Vila Velha; Vitória.

Ceará: Aquiraz; Caucaia; Eusébio; Fortaleza.

Paraíba: Cabedelo; João Pessoa.

Pernambuco: Gravatá; Ipojuca; Jaboatão dos Guararapes; Petrolina; Recife.

Bahia: Camaçari; Ilhéus; Lauro de Freitas; Salvador.

Alagoas: Maceió.

Rio Grande do Norte: Natal; Parnamirim.

Sergipe: Aracaju.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro por meio do formulário: https://forms.office.com/r/pTu1L1kDTY

Para mais oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/