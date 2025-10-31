Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Manpower abre 394 vagas para atendente de farmácia no Brasil

O ManpowerGroup Brasil está em parceria com uma das principais empresas do setor varejista farmacêutico, oferecendo vagas temporárias para o cargo de atendente de farmácia. As oportunidades estão distribuídas em várias cidades nos seguintes estados: Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; Espírito Santo; Ceará; Paraíba; Pernambuco; Bahia; Alagoas; Rio Grande do Norte e Sergipe.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
31/10/2025 12:32

compartilhe

SIGA
x
Manpower abre 394 vagas para atendente de farmácia no Brasil
Manpower abre 394 vagas para atendente de farmácia no Brasil crédito: DINO

O ManpowerGroup Brasil, consultoria de soluções em Recursos Humanos, está contratando profissionais para atuarem como atendente de farmácia. O único requisito é possuir ensino médio completo, e a empresa também apoia a candidatura de pessoas que buscam sua primeira oportunidade de emprego.  
 
As atividades do atendente de farmácia incluem: atendimento ao público, organizar a loja, abastecer e repor prateleiras, auxiliar nas entregas e revezar caixa. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os colaboradores terão acesso aos benefícios de vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e quebra de caixa. 

As cidades contempladas podem ser conferidas a seguir: 

Rio de Janeiro: Angra dos Reis; Araruama; Armação de Búzios; Arraial do Cabo; Cabo Frio; Copacabana; Gávea; Ipanema; Itaperuna; Leblon; Leme; Magé; Macaé; Méier; Nilópolis; Nova Friburgo; Nova Iguaçu; Paraty; Petrópolis; Rio de Janeiro; Rio das Ostras; Saquarema; São Pedro da Aldeia; Teresópolis; Três Rios; Barra da Tijuca. 

Rio Grande do Sul: Canela; Capão da Canoa; Gramado; Porto Alegre; Torres; Tramandaí; Xangri-Lá. 

Espírito Santo: Aracruz; Cachoeiro de Itapemirim; Guarapari; Marataízes; Serra; Vila Velha; Vitória. 

Ceará: Aquiraz; Caucaia; Eusébio; Fortaleza. 

Paraíba: Cabedelo; João Pessoa. 

Pernambuco: Gravatá; Ipojuca; Jaboatão dos Guararapes; Petrolina; Recife. 

Bahia: Camaçari; Ilhéus; Lauro de Freitas; Salvador. 

Alagoas: Maceió. 

Rio Grande do Norte: Natal; Parnamirim. 

Sergipe: Aracaju. 

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro por meio do formulário: https://forms.office.com/r/pTu1L1kDTY 

Para mais oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/



Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay