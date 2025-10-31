Dia Mundial da Filosofia é celebrado em 50 países com ações da Nova Acrópole
É crescente o número de pessoas que buscam a Filosofia em busca de um sentido de vida. Mais de 4,8 milhões de pessoas participaram de ações filosóficas ao longo de 2024 apenas nas escolas de filosofia da Nova Acrópole. Em novembro, os números aumentam em decorrência do Dia Mundial da Filosofia, data instituída pela Unesco
A frase “Só é útil o conhecimento que nos torna melhores”, atribuída a Sócrates, filósofo grego que viveu por volta de 400 anos a.C., move milhares de pessoas no mundo hoje por meio da Filosofia, movimento que estimula que cada ser humano conheça a si mesmo e conviva melhor com os demais.
Por meio das escolas de filosofia Nova Acrópole, por exemplo, 4,8 milhões de pessoas foram alcançadas por atividades presenciais e virtuais ao longo de 2024, conforme o Anuário Internacional.
Em novembro, em todos os continentes, as ações se intensificam em torno do Dia Mundial da Filosofia, data instituída pela Unesco em 2005 e celebrada na terceira semana do mês. Conforme a Agência das Nações Unidas (Unesco/ONU), é válido comemorar o valor da filosofia para o desenvolvimento humano, sustentando que o pensamento crítico ajuda a dar sentido à vida. É o que buscam, por exemplo, os mais de 180 mil participantes das escolas de filosofia da Nova Acrópole em 50 países.
A filósofa Délia Steinberg Guzmán afirma que o estudo da filosofia permite buscar a sabedoria que falta e compreender as leis que regem a vida e o ser humano. “Para sermos ativos ante a História e não deixar o tempo passar enquanto lamentamos”, escreveu. No curso Filosofia para Viver, principal atividade da instituição, é proposta uma jornada por clássicos orientais e ocidentais, com conceitos que podem ser aplicados na vida para potencializar valores éticos, melhorar as relações humanas e construir futuro.
E, em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) defendidos pela ONU, as escolas de filosofia também celebram o Dia Mundial da Filosofia em todos os países em que possuem sedes. Apenas no Brasil, são mais de 130 escolas que atuam promovendo cultura e praticando voluntariado, de acordo com o relatório nacional da instituição.
No biênio 2024-2025, o lema apresentado nos eventos é “A busca da Unidade para além das Diferenças”. Mostras artísticas e palestras trazem a tônica do desenvolvimento de virtudes como o diálogo, o discernimento e a veracidade. “A vida é uma trajetória que vai da ignorância para a sabedoria. Quem quer crescer ama a diversidade e se enriquece de coisas que têm verdadeiro valor, como a virtude da concórdia”, comenta a filósofa Lúcia Helena Galvão, professora voluntária da Nova Acrópole.
A programação completa do Dia Mundial da Filosofia no Brasil está disponível no site diamundialdafilosofia.com.br.
Website: http://diamundialdafilosofia.com.br